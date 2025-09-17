17 сентября по старому стилю верующие почитают икону Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина". На святыне христиане могут заметить детали, которые скрывают определенные смыслы.

О том, что означает икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" и как правильно молиться к ней – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пост Волынской епархии Православной Церкви Украины.

Смотрите также День святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 2025: история, традиции и дата праздника

Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина": что она означает?

История этой иконы описана в Ветхом Завете, а именно в Книге Исход (3:4). Когда израильский народ находился в египетском рабстве, пророк Моисей пас овец в пустыне. Однажды он отправился к горе Хорив, где увидел терновый куст, который горел, но не сгорал. Вдруг в огне появился ангел, и Моисей услышал голос Бога, Который открыл ему его призвание – спасти иудеев от рабства. Именно тогда Господь даровал Моисею силу чудотворения и пророчества.

На иконе "Неопалимая Купина" в центре изображается Богородица с Младенцем Христом. В одной руке Мария держит Сына Божьего, а в другой – лестницу Иакова, символ сочетания земного и небесного.

Все изображение вписано в восьмиугольную звезду, которая олицетворяет сам куст. Чаще всего она состоит из двух ромбов: красного, который ассоциируется с огнем, и зеленого, символизирующего куст. В разных вариантах иконы имеют и другие цвета, например, золотой и синий.

Что интересно, в каждом углу иконы расположены символы четырех евангелистов: ангел (Матфей), лев (Марк), телец (Лука) и орел (Иоанн). Они напоминают, что Священное Писание свидетельствует о приходе Христа, который спасет мир.

Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" / Фото Pinterest

Отметим, что сегодня, 17 сентября, по новому стилю празднуют День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии. Наша редакция подготовила красивые поздравления в картинках и словах с праздником.

Как правильно молиться к иконе Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина"?