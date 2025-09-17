17 вересня за старим стилем віряни вшановують ікону Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина". На святині християни можуть помітити деталі, які приховують певні сенси.

Про те, що означає ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" та як правильно молитися до неї – розповідає LifeStyle24 з посиланням на пост Волинської єпархії Православної Церкви України.

Дивіться також День святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 2025: історія, традиції та дата свята

Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина": що вона означає?

Історія цієї ікони описана у Старому Завіті, а саме в Книзі Вихід (3:4). Коли ізраїльський народ перебував у єгипетському рабстві, пророк Мойсей пас овець у пустелі. Якось він вирушив до гори Хорив, де побачив терновий кущ, який палав, але не згорав. Аж раптом у вогні з'явився ангел, і Мойсей почув голос Бога, Який відкрив йому його покликання – врятувати юдеїв від рабства. Саме тоді Господь дарував Мойсею силу чудотворення та пророцтва.

На іконі "Неопалима Купина" в центрі зображується Богородиця з Немовлям Христом. В одній руці Марія тримає Сина Божого, а в іншій – драбину Якова, символ поєднання земного й небесного.

Усе зображення вписане в восьмикутну зірку, яка уособлює сам кущ. Найчастіше вона складається з двох ромбів: червоного, який асоціюється з вогнем, і зеленого, що символізує кущ. У різних варіантах ікони мають й інші кольори, наприклад, золотий і синій.

Що цікаво, у кожному кутку ікони розташовані символи чотирьох євангелістів: ангел (Матвій), лев (Марк), телець (Лука) та орел (Іван). Вони нагадують, що Святе Письмо свідчить про прихід Христа, який врятує світ.

Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" / Фото Pinterest

Зазначимо, що сьогодні, 17 вересня, за новим стилем святкують День ангела Віри, Надії, Любові та Софії. Наша редакція підготувала гарні привітання у картинках і словах зі святом.

Як правильно молитися до ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина"?