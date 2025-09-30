Праздник Покрова Пресвятой Богородицы издавна имел особое значение для украинцев. В народе оно закрепилось за датой 14 октября. Ведь именно в этот день по старому календарю вспоминали, как Дева Мария спасла верующих от врагов.

Однако уже третий год украинцы будут отмечать Покров 1 октября. С чем связано изменение даты этого праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Почему Покров Пресвятой Богородицы 1 октября?

В течение длительного времени верующие праздновали Покров Пресвятой Богородицы Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Многие поколения привыкли связывать этот праздник с серединой осени – временем подготовки к зиме и завершением сельскохозяйственных работ.

Однако в 2023 году в Украине произошла важная календарная реформа: Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.

Это означает, что неподвижные праздники были перенесены на новые даты, ближе к мировым. Так, Покров, который ранее праздновался 14 октября по старому стилю, начали отмечать 1 октября по новому стилю.

Несмотря на официальный перенос, в народе до сих пор сосуществуют две даты празднования.

Покров Пресвятой Богородицы 2025: история и традиции праздника