Почему Покров Пресвятой Богородицы празднуют 1 октября
- В 2023 году Покрова Пресвятой Богородицы была перенесена на 1 октября.
Это произошло из-за перехода на новоюлианский календарь Православной Церковью Украины и Украинской греко-католической церковью.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы издавна имел особое значение для украинцев. В народе оно закрепилось за датой 14 октября. Ведь именно в этот день по старому календарю вспоминали, как Дева Мария спасла верующих от врагов.
Однако уже третий год украинцы будут отмечать Покров 1 октября. С чем связано изменение даты этого праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Почему Покров Пресвятой Богородицы 1 октября?
В течение длительного времени верующие праздновали Покров Пресвятой Богородицы Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Многие поколения привыкли связывать этот праздник с серединой осени – временем подготовки к зиме и завершением сельскохозяйственных работ.
Однако в 2023 году в Украине произошла важная календарная реформа: Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.
Это означает, что неподвижные праздники были перенесены на новые даты, ближе к мировым. Так, Покров, который ранее праздновался 14 октября по старому стилю, начали отмечать 1 октября по новому стилю.
Несмотря на официальный перенос, в народе до сих пор сосуществуют две даты празднования.
Покров Пресвятой Богородицы 2025: история и традиции праздника
- История праздника Покрова Пресвятой Богородицы достигает X века. Тогда жители Константинополя находились в опасности, поэтому решили собраться во Влахернском храме, чтобы помолиться.
- Именно там произошло удивительное событие: люди увидели Деву Марию в сиянии, в окружении ангелов и святых. Она протянула над горожанами Свой омофор – широкий покров, который символизировал небесную защиту и материнскую опеку над христианами, как отмечают в Волынской епархии Православной Церкви Украины.
- Это видение произвело большое впечатление на верующих и стало основанием для установления отдельного церковного праздника.
- На праздник Покрова христиане традиционно идут в церковь и молятся Деве Марии за здоровье, защиту, любовь, помощь и счастливую семейную жизнь.
- Кроме этого, в народе верят, что к Божьей Матери стоит обратиться вдовам и незамужним девушкам, и тогда Она обязательно им поможет.