Чому Покров Пресвятої Богородиці святкують 1 жовтня
- У 2023 році Покрова Пресвятої Богородиці була перенесена на 1 жовтня.
Це сталося через перехід на новоюліанський календар Православною Церквою України та Українською греко-католицькою церквою.
Свято Покрова Пресвятої Богородиці здавна мало особливе значення для українців. У народі воно закріпилося за датою 14 жовтня. Адже саме цього дня за старим календарем згадували, як Діва Марія врятувала вірян від ворогів.
Однак вже третій рік українці відзначатимуть Покрову 1 жовтня. З чим пов'язана зміна дати цього свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Чому Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня?
Протягом тривалого часу віряни святкували Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Багато поколінь звикло пов'язувати це свято з серединою осені – часом підготовки до зими та завершенням сільськогосподарських робіт.
Однак у 2023 році в Україні відбулася важлива календарна реформа: Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.
Це означає, що нерухомі свята було перенесено на нові дати, ближчі до світових. Так, Покрову, яка раніше святкувалася 14 жовтня за старим стилем, почали відзначати 1 жовтня за новим стилем.
Попри офіційне перенесення, у народі досі співіснують дві дати святкування.
Покрова Пресвятої Богородиці 2025: історія та традиції свята
- Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці сягає X століття. Тоді жителі Константинополя перебували в небезпеці, тому вирішили зібратися у Влахернському храмі, щоб помолитися.
- Саме там сталася дивовижна подія: люди побачили Діву Марію у сяйві, в оточенні ангелів і святих. Вона простягнула над містянами Свій омофор – широкий покров, який символізував небесний захист і материнську опіку над християнами, як зазначають у Волинській єпархії Православної Церкви України.
- Це видіння справило неабияке враження на вірян і стало підставою для встановлення окремого церковного свята.
- На свято Покрови християни традиційно йдуть до церкви та моляться Діві Марії за здоров'я, захист, любов, допомогу та щасливе сімейне життя.
- Крім цього, у народі вірять, що до Божої Матері варто звернутися вдовам та незаміжнім дівчатам, і тоді Вона обов'язково їм допоможе.