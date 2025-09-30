Однак вже третій рік українці відзначатимуть Покрову 1 жовтня. З чим пов'язана зміна дати цього свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Чому Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня?

Протягом тривалого часу віряни святкували Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Багато поколінь звикло пов'язувати це свято з серединою осені – часом підготовки до зими та завершенням сільськогосподарських робіт.

Однак у 2023 році в Україні відбулася важлива календарна реформа: Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

Це означає, що нерухомі свята було перенесено на нові дати, ближчі до світових. Так, Покрову, яка раніше святкувалася 14 жовтня за старим стилем, почали відзначати 1 жовтня за новим стилем.

Попри офіційне перенесення, у народі досі співіснують дві дати святкування.

Покрова Пресвятої Богородиці 2025: історія та традиції свята