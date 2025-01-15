Когда будем праздновать Преображение Господне в 2025 году по новому календарю

Преображение Господне – один из двенадцати важнейших праздников в церковном календаре. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос явил Божественное естество своим ученикам.

Традиционно христиане отправляются в церковь и освящают фрукты, в частности яблоки. Когда состоится Преображение Господне в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Преображение Господне: история праздника

По Евангелию, Иисус Христос отправился на гору Тавор вместе с тремя апостолами – Петром, Иаковом и Иоанном. Святые поднялись на вершину, после чего Сын Божий начал молиться. В этот момент Спаситель перевоплотился – его лицо засияло, а одежда приобрела белый цвет. Тогда внезапно пришли пророки Моисей и Илия и начали разговаривать с Иисусом. Через некоторое время все неожиданно услышали голос с неба: "Сей есть Сын Мой, которого Я возлюбил. Ему повинуйтесь". В то же время Христос попросил своих учеников не рассказывать никому о том, что произошло, пока Он не воскреснет из мертвых.

Обычно в этот день люди посещают праздничные литургии в церквях. Верующие освящают фрукты в храмах, в частности яблоки, сливы, виноград и груши. Что интересно, праздник Преображение Господне имеет другое название – Яблочный Спас.

Преображение Господне / Фото Православной церкви Украины

Когда будет Преображение Господне в 2025 году

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты большинства религиозных праздников изменились – они сместились на 13 дней назад.

По старому стилю, Преображение Господне отмечают 19 августа. Впрочем, по новому календарю, его празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году верующие встретят Преображение Господне 6 августа.