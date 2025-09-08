Сегодня, 8 сентября, верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из самых больших христианских праздников, который чтит рождение Девы Марии, будущей Матери Спасителя.

По преданию, святые Иоаким и Анна долго не имели детей, поэтому искренне молились Богу и просили Его подарить им возможность стать родителями. И однажды молитвы и просьбы супругов были услышаны. Так, через некоторое время Архангел Гавриил сообщил пару о предстоящем рождении дочери, которую будут звать Мария. Именно эта девочка в будущем станет Матерью Иисуса Христа, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

По случаю Рождества Пресвятой Богородицы наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот светлый праздник.

Рождество Пресвятой Богородицы 2025: картинки-поздравления с праздником

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2025 / Коллаж LifeStyle24

Выбирайте праздничные картинки из нашей подборки и отправьте их друзьям и знакомым. Подарите им положительные эмоции в Рождество Пресвятой Богородицы и пожелайте всего наилучшего. С праздником!