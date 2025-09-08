Сьогодні, 8 вересня, віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільших християнських свят, яке вшановує народження Діви Марії, майбутньої Матері Спасителя.

За переказами, святі Йоаким та Анна довго не мали дітей, тому щиро молилися Богові та просили Його подарувати їм можливість стати батьками. І одного дня молитви та прохання подружжя були почуті. Так, через деякий час Архангел Гавриїл сповістив пару про майбутнє народження доньки, яку зватимуть Марія. Саме ця дівчинка в майбутньому стане Матір'ю Ісуса Христа, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

З нагоди Різдва Пресвятої Богородиці наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким, яким хочете підняти настрій у це світле свято.

Різдво Пресвятої Богородиці 2025: картинки-привітання зі святом

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Обирайте святкові картинки з нашої добірки та надішліть їх друзям і знайомим. Подаруйте їм позитивні емоції у Різдво Пресвятої Богородиці та побажайте усього найкращого. Зі святом!