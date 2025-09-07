В этот день важно придерживаться определенных правил, чтобы не привлечь беды и невзгоды в свою жизнь. Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы – рассказывает LifeStyle24.
Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 2025?
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Нельзя мыть посуду, вытирать пыль, убирать и стирать.
- Не рекомендуется сквернословить, сплетничать, завидовать и обижать.
- Не следует вязать, шить или вышивать.
- Не стоит носить грязную или старую одежду.
- Нельзя выбрасывать хлеб или крошки со стола.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует желать другим зла.
Рождество Пресвятой Богородицы 2025: какая история праздника?
- Святые Иоаким и Анна жили в Назарете и долгое время мечтали о ребенке. Однако годы шли, а их супруги оставались бездетными. Это приносило им много грусти и переживаний, и одновременно они не переставали искренне молиться, прося у Господа дар отцовства.
- Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм, чтобы принести Богу жертву. Впрочем, священник отказался принять ее, ведь мужчина не имел детей. Вернувшись домой, Анна снова обратилась в молитве к Господу, умоляя о Его милосердии.
- Вскоре их молитвы были услышаны. Так, Архангел Гавриил возвестил радостную новость – супруги станут родителями девочки Марии, которой суждено было подарить миру Спасителя.