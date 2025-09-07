В этот день важно придерживаться определенных правил, чтобы не привлечь беды и невзгоды в свою жизнь. Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы – рассказывает LifeStyle24.

Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 2025?

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Нельзя мыть посуду, вытирать пыль, убирать и стирать.

Не рекомендуется сквернословить, сплетничать, завидовать и обижать.

Не следует вязать, шить или вышивать.

Не стоит носить грязную или старую одежду.

Нельзя выбрасывать хлеб или крошки со стола.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует желать другим зла.

Рождество Пресвятой Богородицы 2025: какая история праздника?