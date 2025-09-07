У цей день важливо дотримуватися певних правил, щоб не привабити біди й негаразди у своє життя. Що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Не 14 жовтня: коли в Україні святкуватимуть Покров Пресвятої Богородиці у 2025 році

Що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці 2025?

  • Не слід займатися важкою фізичною працею.
  • Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не можна мити посуд, витирати пил, прибирати та прати.
  • Не рекомендується лихословити, пліткувати, заздрити та ображати.
  • Не слід в'язати, шити або вишивати.
  • Не варто носити брудний або старий одяг.
  • Не можна викидати хліб або крихти зі столу.
  • Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не слід бажати іншим зла.

Різдво Пресвятої Богородиці Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Різдво Пресвятої Богородиці 2025: яка історія свята?

  • Святі Йоаким та Анна мешкали в Назареті й довгий час мріяли про дитину. Проте роки минали, а їхнє подружжя залишалося бездітним. Це приносило їм багато смутку й переживань, та водночас вони не переставали щиро молитися, просячи в Господа дар батьківства.
  • Одного разу Йоаким вирушив до Єрусалимського храму, щоб принести Богові жертву. Втім, священник відмовився прийняти її, адже чоловік не мав дітей. Повернувшись додому, Анна знову звернулася в молитві до Господа, благаючи про Його милосердя.
  • Невдовзі їхні молитви були почуті. Так, Архангел Гавриїл сповістив радісну новину – подружжя стане батьками дівчинки Марії, якій судилося подарувати світові Спасителя.