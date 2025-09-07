У цей день важливо дотримуватися певних правил, щоб не привабити біди й негаразди у своє життя. Що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Не 14 жовтня: коли в Україні святкуватимуть Покров Пресвятої Богородиці у 2025 році

Що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці 2025?

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна мити посуд, витирати пил, прибирати та прати.

Не рекомендується лихословити, пліткувати, заздрити та ображати.

Не слід в'язати, шити або вишивати.

Не варто носити брудний або старий одяг.

Не можна викидати хліб або крихти зі столу.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід бажати іншим зла.

Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Різдво Пресвятої Богородиці 2025: яка історія свята?