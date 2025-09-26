Русские фамилии легко узнать благодаря их характерным окончаниям, которые сформировались еще несколько веков назад. Такие родовые имена могут многое рассказать о происхождении человека и истории его рода.

Наиболее распространенные из них до сих пор можно встретить в повседневной жизни. О том, какое окончание имеют русские фамилии – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Смотрите также 4 польские фамилии, которые можно услышать в Украине: проверьте свою в списке

Как заканчиваются русские фамилии?

Наиболее типичными для русских фамилий являются окончания -ов или -ев. Обычно они происходят от имен или прозвищ предков и указывают на принадлежность к определенному роду. Например, Марченков, Бондарев, Остапов, Петренков и Козлов Петренков и Козлов.

В то же время довольно часто родовые имена русского происхождения заканчиваются на -ин. Эти фамилии так же формировались от имен и сохранились до наших дней. Среди родовых имен с окончанием -ин: Савин, Гаврин, Харитин, Горбин и Лаврин.

Кроме этого, некоторые русские фамилии принадлежали дворянам и представителям интеллигенции. Обычно такие родовые имена благородного происхождения имели окончание -ський или -цкий. Например, Луговский, Григоровский, Ярошевский, Трубецкий и Ямский Трубецкий и Ямский.

В современном мире также можно услышать русские фамилии, заканчивающиеся на -их, -ово и -ого. В частности, Белых, Черных, Калагово и Старого.

Как заканчиваются русские фамилии / Фото Freepik

Какие украинские фамилии имеют русское происхождение?