Кстати, фамилии польского происхождения имеют характерные суффиксы -ский/-цкий и -ович/-евич. Подробнее о родовых именах, которые пришли в Украину из Польши – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какие польские фамилии можно услышать в Украине?

Янкевич

Эта фамилия образована от польского имени Janek. Сейчас известно о 892 носителях такого родового имени, которые в основном живут на Западе Украины. Более того, фамилия Янкевич упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Войцеховский

Родовое имя Войцеховский происходит от имени Wojciech, которое также имеет польские корни. В современном мире таким родовым именем могут похвастаться 1324 украинца. Подавляющее большинство владельцев этой фамилии проживает в Киевской области. Что интересно, в реестрах такое родовое имя также упоминается среди шляхты Речи Посполитой, православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.

Ковалевский

Фамилия Ковалевский имеет польское происхождение, ведь имеет присущий таким родовым именам суффикс -евский. В Украине сейчас насчитывается 2384 человека с такой фамилией. Кстати, больше всего носителей этого родового имени живет в Киевской области. В то же время фамилия Ковалевский, вероятно принадлежало казакам, ведь упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Марцинкевич

Такая фамилия образована от польского имени Marcin. Оно считается редким, ведь известно лишь о 376 представителях этой фамилии, которые живут преимущественно на Волыни и в Киевской области. Что интересно, такое родовое имя упоминается в реестрах среди православного духовенства и киевского мещанства.

Какие польские имена считаются редкими в Украине?