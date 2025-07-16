В древности эти имена были распространены среди польской шляхты, средневековых князей и княгинь, а сегодня могут стать вдохновением для тех, кто ищет что-то аутентичное и значимое. Подробнее о них – пишет LifeStyle24.

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Подборка имен польского происхождения, которые считаются редкими

Мешко

Это старопольское имя, которое стало известным благодаря Мешко I, князю, с которого началась польская династия Пястов. Вероятно, оно является формой варианта имени Мечислав, которое трактуется как "прославленный мечом".

Ратибор

Это имя имеет славянское происхождение и означает "воин" или "защитник". В древности оно нередко принадлежало князьям, поэтому может свидетельствовать об аристократических корнях.

Гнивослав

Имя Гнивослав имеет также древнеславянские корни и переводится как "славный гневом" или "тот, чей гнев приносит славу". Возможно, так называли воинственных мужчин, которые демонстрировали силу и непокорность.

Имена польского происхождения для детей / Фото Freepik

Гальшка

Согласно одной из версий, это уменьшительная форма имени Елизавета, что трактуется как "Божий обет". Его можно было часто услышать среди польской шляхты. Что интересно, имя Гальшка принадлежало Гальшке Острожской, княгине и меценатке.

Домбрувка

Это имя польского происхождения, вероятно, связано с природой. Именно поэтому может означать "дуб" или "девушка из дубовой рощи". Владелицы этого имени отмечаются любовью к природе и выносливостью.

Какие фамилии указывают на польское происхождение?

Большинство украинских родовых имен польского происхождения образовалось на территориях, которые находились в составе Речи Посполитой. В современном мире таких фамилий в Украине сохранилось очень много. Что интересно, часть из них образована от определенных польских слов. Среди таких родовых имен: