LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько подготовил подборку украинских фамилий, которые указывают на другие национальности. В перечне можно увидеть родовые имена польского, венгерского и румынского происхождения.
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Подборка украинских фамилий польского происхождения
Большинство украинских родовых имен польского происхождения образовалась на территориях, которые находились в составе Речи Посполитой. В современном мире таких фамилий в Украине сохранилось очень много. Что интересно, часть из них образована от определенных польских слов. Среди таких родовых имен:
- Лендел – 1530 носителей;
- Поляк – 3824 носителя;
- Ляшко – 4244 носителя;
- Лещук – 1829 носителей;
- Ляхович – 2396 носителей;
- Лещенко – 12 077 носителей;
- Лях – 6612 носителей;
- Ляховец – 561 носитель.
Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik
Подборка фамилий, которые имеют венгерские корни
Фамилии венгерского происхождения возникли еще в древности. Владельцы этих родовых имен в основном проживают на Закарпатье. К фамилиям, которые имеют венгерские корни, относятся:
- Мадярчик – 24 носителя;
- Мадзар – 30 носителей;
- Маджара – 369 носителей;
- Угрин – 196 носителей;
- Мадьяр – 1217 носителей.
Подборка украинских фамилий румынского происхождения
В древности наши предки нередко имели фамилии с румынскими корнями. Много таких родовых имен могут рассказать о чертах характера и род деятельности своих владельцев в древности. Среди таких фамилий:
- Влох – 340 носителей;
- Волошский – 117 носителей;
- Олах – 151 носитель;
- Волощук – 10 031 носитель;
- Олашин – 502 носителя;
- Волощенко – 2206 носителей.