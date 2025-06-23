LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько подготовил подборку украинских фамилий, которые указывают на другие национальности. В перечне можно увидеть родовые имена польского, венгерского и румынского происхождения.

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Подборка украинских фамилий польского происхождения

Большинство украинских родовых имен польского происхождения образовалась на территориях, которые находились в составе Речи Посполитой. В современном мире таких фамилий в Украине сохранилось очень много. Что интересно, часть из них образована от определенных польских слов. Среди таких родовых имен:

  • Лендел – 1530 носителей;
  • Поляк – 3824 носителя;
  • Ляшко – 4244 носителя;
  • Лещук – 1829 носителей;
  • Ляхович – 2396 носителей;
  • Лещенко – 12 077 носителей;
  • Лях – 6612 носителей;
  • Ляховец – 561 носитель.

Происхождение украинских фамилий Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Подборка фамилий, которые имеют венгерские корни

Фамилии венгерского происхождения возникли еще в древности. Владельцы этих родовых имен в основном проживают на Закарпатье. К фамилиям, которые имеют венгерские корни, относятся:

  • Мадярчик – 24 носителя;
  • Мадзар – 30 носителей;
  • Маджара – 369 носителей;
  • Угрин – 196 носителей;
  • Мадьяр – 1217 носителей.

Подборка украинских фамилий румынского происхождения

В древности наши предки нередко имели фамилии с румынскими корнями. Много таких родовых имен могут рассказать о чертах характера и род деятельности своих владельцев в древности. Среди таких фамилий:

  • Влох – 340 носителей;
  • Волошский – 117 носителей;
  • Олах – 151 носитель;
  • Волощук – 10 031 носитель;
  • Олашин – 502 носителя;
  • Волощенко – 2206 носителей.