LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька підготував добірку українських прізвищ, які вказують на інші національності. У переліку можна побачити родові імена польського, угорського та румунського походження.

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Добірка українських прізвищ польського походження

Більшість українських родових імен польського походження утворилася на територіях, які перебували у складі Речі Посполитої. У сучасному світі таких прізвищ в Україні збереглося дуже багато. Що цікаво, частина з них утворена від певних польських слів. Серед таких родових імен:

Лендєл – 1530 носіїв;

Поляк – 3824 носії;

Ляшко – 4244 носії;

Лещук – 1829 носіїв;

Ляхович – 2396 носіїв;

Лещенко – 12 077 носіїв;

Лях – 6612 носіїв;

Ляховець – 561 носій.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Добірка прізвищ, які мають угорське коріння

Прізвища угорського походження виникли ще у давнину. Власники цих родових імен здебільшого проживають на Закарпатті. До прізвищ, які мають угорське коріння, належать:

Мадярчик – 24 носії;

Мадзар – 30 носіїв;

Маджара – 369 носіїв;

Угрін – 196 носіїв;

Мадяр – 1217 носіїв.

Добірка українських прізвищ румунського походження

У давнину наші предки нерідко мали прізвища з румунським корінням. Багато таких родових імен можуть розповісти про риси характеру та рід діяльності своїх власників у давнину. Серед таких прізвищ: