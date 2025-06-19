Частина цих родових імен виникла ще за часів Київської Русі й збереглася до сьогодення, вказуючи на давні звичаї, заняття та навіть риси характеру предків. Такі прізвища і нині доволі поширені серед українців, пише LifeStyle24 з посиланням на дослідження викладача української мови А. Ф. Нечипоренка.

Дивіться також Вважають себе кращими за інших: 15 прізвищ, які давали самовпевненим і пихатим людям

Добірка українських прізвищ, які неможливо почути за кордоном

Логвиненко

У сучасному світі налічується лише 5591 людина, яка має це родове ім'я. Переважно власники такого прізвища мешкають на Київщині, Харківщині та Дніпровщині. Родове ім'я Логвиненко згадується у козацьких реєстрах за 1649 рік.

Жадан

В Україні наразі відомо про 3678 носіїв цього прізвища. Вони переважно живуть на Харківщині та Київщині. Прізвище Жадан також згадується у реєстрах серед старшини Гетьманщини, київського міщанства та репресованих.

Сулима

Лише 3037 українців мають таке родове ім'я. Відомо, що вони переважно проживають на Київщині, Вінниччині та Львівщині. Це прізвище згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік, а також серед старшини Гетьманщини, православного духовенства та репресованих.

Білан

Це прізвище вважається доволі популярним, адже займає 386 місце серед найпоширеніших в Україні. 7932 людини можуть похизуватися цим родовим іменем. Здебільшого вони живуть на Київщині, Дніпровщині та Черкащині. Що цікаво, це прізвище також згадується у реєстрах серед старшини Гетьманщини, православного духовенства та репресованих.

Прізвища, які не можна почути за кордоном / Фото Freepik

Які прізвища належали любителям поїсти

Пращури, які відзначалися особливою пристрастю до їжі, полюбляли готувати різні страви та пригощати ними інших, могли похизуватися "смачними" прізвищами. До них належать: Борщ, Брюхань, Булка, Варениця, Жовтобрюх, Лакомий, Ласий, Малай, Масло, Молоко, Напха, Пузач, Сало, Скороїд, Смакула, Трипуз, Череватий, Черевуха та Юшка.