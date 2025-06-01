LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає детальніше про найпоширеніші німецькі прізвища в Україні. Ці родові імена можна почути у багатьох українських областях.

Цікаво 7 українських прізвищ, які мають дивне значення: перевірте своє у переліку

Найпоширеніші німецькі прізвища в Україні

Мюллер

Це прізвище вважається дуже поширеним у Німеччині та водночас часто зустрічається в Україні. Родове ім'я утворене від німецького слова Müller, яке перекладається як "мельник". Наразі відомо про 147 представників цього прізвища, які переважно живуть у Києві.

Бауер

Таке родове ім'я походить від німецького слово Bauer, що означає "селянин". Ним можуть похизуватися 228 українців, які живуть у Києві, Донецьку та Запоріжжі.

Шнайдер

Прізвище Шнайдер утворене від слова Schneider, яке трактується як "кравець". Що цікаво, це родове ім'я належало багатьом німецьким родинам, які жили колись на Галичині. В Україні налічується 2028 власників цього прізвища, які мешкають на території усіх областей нашої країни.

Прізвища німецького походження / Фото Freepik

До найпопулярніших німецьких прізвищ, які можна почути в Україні, також належать:

Крафт – у давнину це прізвище могло належати майстрам, адже перекладається з німецької мови як "сила" або "уміння". 86 представників такого родового імені мешкають у Центральній Україні.

– у давнину це прізвище могло належати майстрам, адже перекладається з німецької мови як "сила" або "уміння". 86 представників такого родового імені мешкають у Центральній Україні. Вайс – з німецької мови означає "білий". Відомо про 252 людей, які мають це прізвище та переважно проживають у Мукачеві та Вінниці.

– з німецької мови означає "білий". Відомо про 252 людей, які мають це прізвище та переважно проживають у Мукачеві та Вінниці. Ланге – це прізвище перекладається як "довгий". Ним можуть похизуватися 99 українців, які здебільшого живуть у Києві та Житомирі.

– це прізвище перекладається як "довгий". Ним можуть похизуватися 99 українців, які здебільшого живуть у Києві та Житомирі. Циммерман – родове ім'я означає "тесляр". Саме тому це прізвище, ймовірно, може багато розповісти про професійну діяльність пращурів. 64 власники цього прізвища живуть здебільшого у південних та східних регіонах України.

– родове ім'я означає "тесляр". Саме тому це прізвище, ймовірно, може багато розповісти про професійну діяльність пращурів. 64 власники цього прізвища живуть здебільшого у південних та східних регіонах України. Шмідт – походить від німецького слова Schmidt, яке означає "коваль". В Україні налічується 1481 представник цього прізвища, який переважно мешкає у Києві, Миколаєві та Львові.

– походить від німецького слова Schmidt, яке означає "коваль". В Україні налічується 1481 представник цього прізвища, який переважно мешкає у Києві, Миколаєві та Львові. Фішер – з німецької мови трактується як "рибалка". 533 носії цього прізвища наразі проживають у Дніпрі, Одесі та Києві.

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