Більшість таких прізвищ може розповісти про риси характеру та рід діяльності своїх власників у давнину. Про це детальніше – пише LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.
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Добірка українських прізвищ угорського походження
Боднар
Це прізвище можна назвати доволі популярним, адже воно займає 154 місце серед найпоширеніших в Україні. Його власниками є 15 642 людини, які проживають на Закарпатті. Що цікаво, таке прізвище походить від слова bodnár, що трактується як "бобер".
Сабо
За однією з версій, це родове ім'я утворене від слова sabó, яке перекладається як "швець" або "кравець". В Україні налічується 667 людей, які можуть похизуватися цим прізвищем. Представники такого родового імені здебільшого живуть у Чопі та Ужгороді.
Ковач
Вважається досить поширеним прізвищем, бо воно займає 324 місце серед найпопулярніших в Україні. У сучасному світі відомо про 8957 людей, які його мають. Це родове ім'я утворене від угорського kovács, що означає "коваль". Власники такого прізвища переважно живуть в Ужгороді та Мукачеві.
Серед інших українських прізвищ, які мають угорське походження:
- Папп – утворене від слова papp, яке трактується як "священник". В Україні налічується лише 667 його власників, які живуть на Закарпатті.
- Балога – походить від слова balog, що перекладається як "лівша" або "незграбний". Наразі відомо лише про 292 людей, які мають це прізвище. Представники цього родового імені здебільшого проживають у Мукачеві та Ужгороді.
- Шош – утворене від угорського слова sós, що означає "солоний". 145 власників цього родового імені мешкають на Закарпатті.
- Молнар – походить від слова molnár, що перекладається як "мірошник". Його мають 4356 людей, які живуть на Закарпатті.
Походження українських прізвищ / Фото Freepik
Нагадаємо, раніше ми розповідали про українські прізвища, які примусово русифікували в СРСР.