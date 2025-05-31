Большинство таких фамилий может рассказать о чертах характера и род деятельности своих владельцев в древности. Об этом подробнее – пишет LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий венгерского происхождения

Боднар

Эту фамилию можно назвать довольно популярной, ведь она занимает 154 место среди самых распространенных в Украине. Его владельцами являются 15 642 человека, проживающих на Закарпатье. Что интересно, такая фамилия происходит от слова bodnár, что трактуется как "бобер".

Сабо

По одной из версий, это родовое имя образовано от слова sabó, которое переводится как "сапожник" или "портной". В Украине насчитывается 667 человек, которые могут похвастаться этой фамилией. Представители такого родового имени в основном живут в Чопе и Ужгороде.

Ковач

Считается достаточно распространенной фамилией, потому что она занимает 324 место среди самых популярных в Украине. В современном мире известно о 8957 людей, которые его имеют. Это родовое имя образовано от венгерского kovács, что означает "кузнец". Владельцы такой фамилии преимущественно живут в Ужгороде и Мукачево.

Среди других украинских фамилий, которые имеют венгерское происхождение:

Папп – образованное от слова papp, которое трактуется как "священник". В Украине насчитывается лишь 667 его владельцев, которые живут на Закарпатье.

– образованное от слова papp, которое трактуется как "священник". В Украине насчитывается лишь 667 его владельцев, которые живут на Закарпатье. Балога – происходит от слова balog, что переводится как "левша" или "неуклюжий". Сейчас известно лишь о 292 людях, которые имеют эту фамилию. Представители этого родового имени в основном проживают в Мукачево и Ужгороде.

– происходит от слова balog, что переводится как "левша" или "неуклюжий". Сейчас известно лишь о 292 людях, которые имеют эту фамилию. Представители этого родового имени в основном проживают в Мукачево и Ужгороде. Шош – образованное от венгерского слова sós, что означает "соленый". 145 владельцев этого родового имени проживают на Закарпатье.

– образованное от венгерского слова sós, что означает "соленый". 145 владельцев этого родового имени проживают на Закарпатье. Молнар – происходит от слова molnár, что переводится как "мельник". Его имеют 4356 человек, которые живут на Закарпатье.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали об украинских фамилиях, которые принудительно русифицировали в СССР.