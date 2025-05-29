LifeStyle24 з посиланням на портал "Український інтерес" розповідає детальніше про прізвища, які мають незвичне значення. Ці родові імена вважаються доволі поширеними в Україні.

Цікаво Ось ці 15 українських прізвищ виникли в епоху Середньовіччя: перевірте своє у списку

Добірка українських прізвищ із незвичним значенням

Каплун

Це прізвище означає "кастрований півень" або "їжа з м'яса кастрованого півня". Наразі відомо про 3374 його носіїв, які переважно мешкають у Києві та Харкові. Родове ім'я згадується серед представників єврейства, київського міщанства та репресованих.

Стогній

Таке родове ім'я трактується як "людина, яка постійно стогне та скаржиться" та має 1857 власників в Україні. Переважна більшість представників цього прізвища живе в Харкові та Києві. Що цікаво, це родове ім'я не згадується у козацьких реєстрах.

Сльота

Прізвище Сльота означає "надокучливий і набридливий", тому належало людям, яких можна було так схарактеризувати. Наразі відомо про 542 носіїв цього родового імені, які здебільшого живуть у Харкові та Запоріжжі. Це прізвище згадується серед репресованих.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Лівак

Це прізвище трактується як "той, хто використовує робочий час для додаткових підробітків" або "шульга". У сучасному світі відомо про 521 власника такого родового імені, який живе у Кривому Розі, що на Дніпровщині, та Підгірному, що на Львівщині. Прізвище Лівак згадується серед представників єврейства та репресованих.

Чупрун

Таке родове ім'я означає "простолюдин". В Україні, а саме в Одесі та Києві, мешкають 713 носіїв цього прізвища. Важливо зазначити, що родове ім'я Чупрун згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Які ще прізвища мають незвичне значення

Родове ім'я Копил означає "дерев'яне шевське знаряддя, яким користуються для виготовлення взуття" та має 2208 носіїв в Україні.

Водночас існує ще одне прізвище, яке має незвичне значення. Родове ім'я Кучма трактується як "висока бараняча шапка" або "скуйовджене волосся". Цим родовим іменем можуть похизуватися 4260 українців.