Зокрема, вони пов'язані з племенами половців – кочовим тюркським народом, який у XI – XIV століттях активно заселяв степи сучасної України. LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про прізвища, які виникли в період Середньовіччя.

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Добірка прізвищ, які з'явилися в епоху Середньовіччя

Половці багато воювали з Київською Руссю, а після монгольської навали осіли на українських землях. Тоді частина племені прийняла християнство та змішалася з місцевим населенням. Втім, пам'ять про їхню присутність залишилася навіть у прізвищах. У сучасному світі ці родові імена вважаються дуже рідкісними. Однак їх досі можна почути на території України. До таких прізвищ належать:

Акуш – відомо про лише про одного носія цього родового імені, який живе на Луганщині.

Алак – 2 українці мають це прізвище та мешкають в Одесі й Миколаєві.

Алперін – в Україні живе 2 людини, які можуть похизуватися цим прізвищем. Вони мешкають на Донеччині.

Дулепа – 159 носіїв цього прізвища, які здебільшого живуть на Хмельниччині.

Кейран – лише 3 українці, які мешкають у Дніпрі, мають таке прізвище.

Кобан – відомо про 157 власників цього родового імені, які живуть на Чернівеччині та Київщині.

Кобяк – 54 людини можуть похизуватися цим прізвищем. Його власники переважно живуть на Донеччині.

Котян – в Україні це прізвище зустрічається в 3 громадян, які живуть на Одещині.

Мандула – 18 власників цього прізвища здебільшого мешкають в Ужгороді.

Салават – відомо про 15 представників такого родового імені, які живуть в Криму.

Сугрін – 3 українці мають це прізвище та мешкають у Краматорську.

Темір – налічується 164 людини, які мають таке прізвище та живуть у Маріуполі.

Тертер'ян – 26 носіїв цього родового імені, які здебільшого живуть на Харківщині та Донеччині.

Умуль – власником цього рідкісного прізвища є лише одна людина, яка живе на Харківщині.

Ямула – лише 4 жителі Львова можуть похизуватися таким прізвищем.

Прізвища, які виникли в епоху Середньовіччя / Фото Freepik

Які стародавні прізвища залишилися лише в Україні

Найдавніші з родових імен з'явилися ще за часів існування Запорозької Січі. Вони переважно належали козакам, які створювали прізвища на основі гумору. Серед таких родових імен:

Непийвода – 1107 носіїв, які мешкають на Вінниччині та Івано-Франківщині.

Перебийніс – відомо про 194 власників, які переважно проживають на Київщині та Харківщині.

Дрімайло – 30 носіїв, які живуть на Полтавщині.

Сопель – 151 власник, що мешкає на Тернопільщині та Одещині.

Тягнирядно – 459 власників, які живуть на півдні України.

Нагнибіда – налічується 495 носіїв, які мешкають переважно у Кам'янці-Подільському та Києві.

У сучасному світі ці прізвища можна почути в майже усіх областях України, але за кордоном цього зробити неможливо.