Зокрема, вони пов'язані з племенами половців – кочовим тюркським народом, який у XI – XIV століттях активно заселяв степи сучасної України. LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про прізвища, які виникли в період Середньовіччя.
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Добірка прізвищ, які з'явилися в епоху Середньовіччя
Половці багато воювали з Київською Руссю, а після монгольської навали осіли на українських землях. Тоді частина племені прийняла християнство та змішалася з місцевим населенням. Втім, пам'ять про їхню присутність залишилася навіть у прізвищах. У сучасному світі ці родові імена вважаються дуже рідкісними. Однак їх досі можна почути на території України. До таких прізвищ належать:
- Акуш – відомо про лише про одного носія цього родового імені, який живе на Луганщині.
- Алак – 2 українці мають це прізвище та мешкають в Одесі й Миколаєві.
- Алперін – в Україні живе 2 людини, які можуть похизуватися цим прізвищем. Вони мешкають на Донеччині.
- Дулепа – 159 носіїв цього прізвища, які здебільшого живуть на Хмельниччині.
- Кейран – лише 3 українці, які мешкають у Дніпрі, мають таке прізвище.
- Кобан – відомо про 157 власників цього родового імені, які живуть на Чернівеччині та Київщині.
- Кобяк – 54 людини можуть похизуватися цим прізвищем. Його власники переважно живуть на Донеччині.
- Котян – в Україні це прізвище зустрічається в 3 громадян, які живуть на Одещині.
- Мандула – 18 власників цього прізвища здебільшого мешкають в Ужгороді.
- Салават – відомо про 15 представників такого родового імені, які живуть в Криму.
- Сугрін – 3 українці мають це прізвище та мешкають у Краматорську.
- Темір – налічується 164 людини, які мають таке прізвище та живуть у Маріуполі.
- Тертер'ян – 26 носіїв цього родового імені, які здебільшого живуть на Харківщині та Донеччині.
- Умуль – власником цього рідкісного прізвища є лише одна людина, яка живе на Харківщині.
- Ямула – лише 4 жителі Львова можуть похизуватися таким прізвищем.
Прізвища, які виникли в епоху Середньовіччя / Фото Freepik
Які стародавні прізвища залишилися лише в Україні
Найдавніші з родових імен з'явилися ще за часів існування Запорозької Січі. Вони переважно належали козакам, які створювали прізвища на основі гумору. Серед таких родових імен:
- Непийвода – 1107 носіїв, які мешкають на Вінниччині та Івано-Франківщині.
- Перебийніс – відомо про 194 власників, які переважно проживають на Київщині та Харківщині.
- Дрімайло – 30 носіїв, які живуть на Полтавщині.
- Сопель – 151 власник, що мешкає на Тернопільщині та Одещині.
- Тягнирядно – 459 власників, які живуть на півдні України.
- Нагнибіда – налічується 495 носіїв, які мешкають переважно у Кам'янці-Подільському та Києві.
У сучасному світі ці прізвища можна почути в майже усіх областях України, але за кордоном цього зробити неможливо.