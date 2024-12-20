24 Канал з посиланням на портал "Український інтерес" розповідає про українські прізвища, значення яких може здивувати. Більшість з цих родових імен ви точно чули серед своїх знайомих або друзів.

Цікаво 11 українських прізвищ, які давали лише найрозумнішим: перевірте своє у переліку

Добірка прізвищ, які мають незвичне значення

Наші пращури досить часто давали прізвища один одному прізвища з огляду на професію, зовнішність або риси характеру. Так, родове ім'я могло багато розповісти про свого носія. Здебільшого ці прізвища мають незвичне значення. Серед таких прізвищ:

Смаглій – прізвище означає "смаглявий чоловік" та має 929 представників в Україні.

– прізвище означає "смаглявий чоловік" та має 929 представників в Україні. Бородай – родове ім'я трактується як "бородата людина" та має 3316 власників в Україні.

– родове ім'я трактується як "бородата людина" та має 3316 власників в Україні. Бодня – прізвище означає "дерев'яна низька діжка з кришкою" та має 1645 носіїв в Україні.

– прізвище означає "дерев'яна низька діжка з кришкою" та має 1645 носіїв в Україні. Цюпа – родове ім'я трактується як "хижа" або "в'язниця" та має 1331 власника в Україні.

– родове ім'я трактується як "хижа" або "в'язниця" та має 1331 власника в Україні. Чупрун – прізвище означає "простолюдин" та має 713 носіїв в Україні.

– прізвище означає "простолюдин" та має 713 носіїв в Україні. Стогній – родове ім'я трактується як "людина, яка постійно стогне та скаржиться" та має 1857 власників в Україні.

– родове ім'я трактується як "людина, яка постійно стогне та скаржиться" та має 1857 власників в Україні. Бабій – прізвище займає 155 місце серед найпоширеніших в Україні, означає "залицяльник" та його має 15403 людини.

– прізвище займає 155 місце серед найпоширеніших в Україні, означає "залицяльник" та його має 15403 людини. Говоруха – родове ім'я трактується як "та, що любить поговорити" або "балакуха" і має 1900 носіїв в Україні.

– родове ім'я трактується як "та, що любить поговорити" або "балакуха" і має 1900 носіїв в Україні. Малай – прізвище означає "вид кукурудзяного або горохового хліба" та має 1203 носії в Україні.

– прізвище означає "вид кукурудзяного або горохового хліба" та має 1203 носії в Україні. Солодуха – родове ім’я трактується як "страва, приготована із житнього солоду" та має 888 представників в Україні.

– родове ім’я трактується як "страва, приготована із житнього солоду" та має 888 представників в Україні. Кучма – прізвище означає "висока бараняча шапка" або "скуйовджене волосся" та має 4260 носіїв в Україні.

– прізвище означає "висока бараняча шапка" або "скуйовджене волосся" та має 4260 носіїв в Україні. Колодій – родове ім'я трактується як "великий ніж з дерев'яною колодкою" або "колісник" та має 6633 власників в Україні.

– родове ім'я трактується як "великий ніж з дерев'яною колодкою" або "колісник" та має 6633 власників в Україні. Рогаль – прізвище означає "віл з великими рогами" та має 564 представники в Україні.

– прізвище означає "віл з великими рогами" та має 564 представники в Україні. Рогач – родове ім'я трактується як "самець-олень з рогами" або "жук, верхня щелепа якого має форму рога" та 1684 носії в Україні.

– родове ім'я трактується як "самець-олень з рогами" або "жук, верхня щелепа якого має форму рога" та 1684 носії в Україні. Каплун – прізвище означає "їжа з м'яса півня" та має 3374 носії в Україні.

– прізвище означає "їжа з м'яса півня" та має 3374 носії в Україні. Сагайдак – родове ім'я трактується як "шкіряна сумка для стріл" та має 4045 представників в Україні.

– родове ім'я трактується як "шкіряна сумка для стріл" та має 4045 представників в Україні. Копил – прізвище означає "дерев'яне шевське знаряддя, яким користуються для виготовлення взуття" та має 2208 носіїв в Україні.

– прізвище означає "дерев'яне шевське знаряддя, яким користуються для виготовлення взуття" та має 2208 носіїв в Україні. Махина – родове ім'я трактується як "важкий, громіздкий предмет, велика споруда тощо" та має 13 власників в Україні.

– родове ім'я трактується як "важкий, громіздкий предмет, велика споруда тощо" та має 13 власників в Україні. Стадник – прізвище означає "пастух" та відомо про 8173 його носії в Україні.

– прізвище означає "пастух" та відомо про 8173 його носії в Україні. Бевзь – родове ім'я трактується як "нерозумна людина" та має 3 власники в Україні.

Українські прізвища з незвичним значенням / Фото Freepik

Які ще прізвища мають незвичне значення

Прізвище Рогалик означає "булочка у вигляді рога". Ймовірно, таке родове ім'я могли дати людині, що працювала з випічкою.

Прізвище Рогоза трактується як "багаторічна трав'яниста рослина родини рогозових" або "листя, що використовується для виготовлення мотузків, плетених виробів, паперу".