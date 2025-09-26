Російські прізвища легко впізнати завдяки їхнім характерним закінченням, які сформувалися ще кілька століть тому. Такі родові імена можуть багато розповісти про походження людини та історію її роду.

Найбільш поширені з них й досі можна зустріти в повсякденному житті. Про те, яке закінчення мають російські прізвища – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Як закінчуються російські прізвища?

Найбільш типовими для російських прізвищ є закінчення "-ов" або "-єв". Зазвичай вони походять від імен або прізвиськ предків і вказують на належність до певного роду. Наприклад, Марченков, Бондарєв, Остапов, Петренков і Козлов.

Водночас досить часто родові імена російського походження закінчуються на "-ин". Ці прізвища так само формувалися від імен та збереглися до наших часів. Серед родових імен із закінченням -ин: Савин, Гаврин, Харитин, Горбін і Лаврин.

Крім цього, деякі російські прізвища належали дворянам та представникам інтелігенції. Зазвичай такі родові імена шляхетського походження мали закінчення "-ський" або "-цький". Наприклад, Луговський, Григорівський, Ярошевський, Трубецький і Ямський.

У сучасному світі також можна почути російські прізвища, що закінчуються на "-их", "-ово" та "-ого". Зокрема, Білих, Черних, Калагово та Старого.

Які українські прізвища мають російське походження?