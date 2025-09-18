В течение длительного времени в Украине самой популярной фамилией была Шевченко. Однако сейчас первое место среди самых распространенных украинских родовых имен занимает совсем другой вариант.

Подробнее о самой популярной фамилии в Украине, ее значение и происхождение – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Интересно Можно услышать только в Украине: 13 смешных фамилий, которые невозможно забыть

Какая самая популярная фамилия в Украине?

Фамилия Мельник считается самой распространенной в Украине. Это родовое имя происходит от названия профессии мельника – человека, который занимался переработкой зерна на муку и крупы.

В современном мире известно о 107 878 тысяч украинцев, которые могут похвастаться такой фамилией. Владельцы этого родового имени живут во всех областях Украины. Однако в основном люди с фамилией Мельник проживают в Винницкой, Киевской и Львовской областях.

Что интересно, это родовое имя упоминается в реестрах среди руководства УССР, депутатов Верховной Рады, киевского мещанства, православного духовенства, репрессированных и еврейства. Более того, носители фамилии Мельник жили во время Первой мировой войны, Голодомора и Второй мировой войны.

К тому же это родовое имя можно увидеть в казацких реестрах за 1756 год. В связи с этим, вероятно, фамилия Мельник могла принадлежать казакам несколько веков назад.

Какая самая популярная фамилия в Украине / Фото Freepik

Самые распространенные фамилии в Украине