Имеет более 100 тысяч носителей: какая самая популярная фамилия в Украине
- Самой популярной фамилией в Украине является Мельник, его носят 107 878 украинцев, больше всего в Винницкой, Киевской и Львовской областях.
- Фамилия Шевченко занимает второе место с 106 340 носителями, а среди других распространенных фамилий - Коваленко, Бондаренко, Бойко, Ткаченко, Кравченко, Ковальчук, Коваль и Олейник.
В течение длительного времени в Украине самой популярной фамилией была Шевченко. Однако сейчас первое место среди самых распространенных украинских родовых имен занимает совсем другой вариант.
Подробнее о самой популярной фамилии в Украине, ее значение и происхождение – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какая самая популярная фамилия в Украине?
Фамилия Мельник считается самой распространенной в Украине. Это родовое имя происходит от названия профессии мельника – человека, который занимался переработкой зерна на муку и крупы.
В современном мире известно о 107 878 тысяч украинцев, которые могут похвастаться такой фамилией. Владельцы этого родового имени живут во всех областях Украины. Однако в основном люди с фамилией Мельник проживают в Винницкой, Киевской и Львовской областях.
Что интересно, это родовое имя упоминается в реестрах среди руководства УССР, депутатов Верховной Рады, киевского мещанства, православного духовенства, репрессированных и еврейства. Более того, носители фамилии Мельник жили во время Первой мировой войны, Голодомора и Второй мировой войны.
К тому же это родовое имя можно увидеть в казацких реестрах за 1756 год. В связи с этим, вероятно, фамилия Мельник могла принадлежать казакам несколько веков назад.
Самые распространенные фамилии в Украине
- Шевченко – занимает второе место среди самых популярных фамилий в Украине. Оно имеет 106 340 носителей, которые преимущественно проживают в Киевской, Днепровской и Харьковской областях.
- Коваленко – 88 632 владельцев этой фамилии, которые живут в основном в Днепровской, Киевской и Харьковской областях.
- Бондаренко – 88 133 представителей, которые живут в Харьковской, Днепровской и Киевской областях.
- Бойко – 83 195 украинцев, которые живут в Киевской, Днепровской и Харьковской областях.
- Ткаченко – 82 270 человек, которые живут в Киевской, Харьковской и Днепровской областях.
- Кравченко – 75 456 человек, которые живут в Киевской и Харьковской областях.
- Ковальчук – 70 410 носителей, которые живут в Житомирской и Волынской областях.
- Коваль – 62 232 человека, которые живут во всех областях нашей страны.
- Олейник – 59 375 носителей, которые живут больше всего в Днепровской, Киевской и Харьковской областях.