Протягом тривалого часу в Україні найпопулярнішим прізвищем було Шевченко. Однак наразі перше місце серед найпоширеніших українських родових імен займає зовсім інший варіант.

Детальніше про найпопулярніше прізвище в Україні, його значення та походження – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Цікаво Можна почути лише в Україні: 13 смішних прізвищ, які неможливо забути

Яке найпопулярніше прізвище в Україні?

Прізвище Мельник вважається найпоширенішим в Україні. Це родове ім'я походить від назви професії млинаря – людини, яка займалася переробленням зерна на борошно та крупи.

У сучасному світі відомо про 107 878 тисяч українців, які можуть похизуватися таким прізвищем. Власники цього родового імені живуть в усіх областях України. Однак здебільшого люди з прізвищем Мельник проживають на Вінниччині, Київщині та Львівщині.

Що цікаво, це родове ім'я згадується у реєстрах серед керівництва УРСР, депутатів Верховної Ради, київського міщанства, православного духовенства, репресованих та єврейства. Ба більше, носії прізвища Мельник жили під час Першої світової війни, Голодомору та Другої світової війни.

До того ж це родове ім'я можна побачити у козацьких реєстрах за 1756 рік. У зв'язку з цим, ймовірно, прізвище Мельник могло належати козакам кілька століть тому.

Яке найпопулярніше прізвище в Україні / Фото Freepik

Найпоширеніші прізвища в Україні