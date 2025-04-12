12 самых популярных фамилий в Украине: какие значения и происхождение они скрывают

Происхождение украинских фамилий довольно разнообразное. Только услышав родовое имя, человек часто может понять его значение.

LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о самых популярных фамилиях в Украине. Об их значении и происхождении – читайте далее в материале.

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Происхождение и значение самых популярных фамилий в Украине

Мельник и Мельничук

Эти фамилии считаются самыми популярными в Украине, ведь насчитывается более 107 000 их носителей. Такие родовые имена трактуются как "владелец мельницы" или "тот, кто работает в мельнице". Известно, что владельцы этих фамилий преимущественно живут в Киевской и Винницкой областях. Что интересно, родовые имена упоминаются в казацких реестрах за 1756 год.

Коваль, Коваленко, Ковальчук и Ковальский

Эти распространенные фамилии имеют более 70 000 владельцев, живущих во всех областях Украины, но в основном – в Киевской и Житомирской областях. В древности такие родовые имена принадлежали только мастерам, которые изготавливали металлические предметы. Именно поэтому эти фамилии имеют соответствующее значение. Они также упоминаются в казацких реестрах за 1756 год.

Стадник

Фамилия Стадник считается достаточно распространенным, потому что известно о 8173 его представители. Украинцы, которые могут похвастаться этим родовым именем, преимущественно проживают во Львовской, Киевской и Харьковской областях. Такая фамилия происходит от древнего украинского слова, которое означает "пастух". Вероятно, его владельцы в древности выпасали стадо или отару домашних животных.

Значение самых распространенных фамилий в Украине / Фото Freepik

Тимошенко

Это родовое имя занимает 81 место среди самых популярных фамилий в Украине. Известно о более 21 000 граждан, которые имеют такую фамилию и проживают в основном в Киевской и Харьковской областях. Важно отметить, что оно происходит от имени Тимофей, поэтому, вполне возможно, что наши предки давали его, чтобы обозначить родственные связи.

Олейник

Фамилия Олейник занимает 10 место среди самых распространенных украинских фамилий, ведь насчитывается примерно 60 000 его носителей. В древности таким родовым именем могли похвастаться только те, кто производил и продавал масло. Представители этой фамилии преимущественно живут в Киевской и Днепропетровской областях.

Ткач, Ткаченко и Ткачук

Эти фамилии имеют более 80 000 украинцев, которые живут во всех областях Украины, но преимущественно – в Киевской и Харьковской областях. Владельцами этих родовых имен становились рабочие, которые изготавливали ткани на ткацком станке. Такие фамилии также упоминаются в казацких реестрах за 1649 и 1756 годы.

Какие еще украинские фамилии считаются распространенными

Родовое имя Шевченко занимает второе место среди самых распространенных фамилий в Украине. Сейчас известно о 106 340 тысячах его носителей. Больше всего представителей этого родового имени проживает в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Фамилия Бондаренко имеет 88 133 тысячи человек в Украине. Подавляющее большинство ее носителей проживает на территориях Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Это родовое имя упоминается среди представителей киевского купечества, мещанства, православного духовенства и старшины Гетманщины.