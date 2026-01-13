Щедривка "Щедрий вечір, добрий вечір": текст украинской обрядовой песни
- На Щедрый вечер принято желать хозяевам счастья, здоровья и благополучия.
- Одной из самых известных щедривок является "Щедрый вечер, добрый вечер".
На Щедрый вечер принято ходить от дома к дому и желать хозяевам счастья, здоровья и благополучия. Это один из самых ярких зимних праздников, когда искренние поздравления звучат отовсюду.
Одной из самых известных праздничных песен считается "Щедрый вечер, добрый вечер". Эта щедривка имеет простой текст и ритмичную мелодию, что делает ее легкой для изучения как для взрослых, так и для детей.
Интересно Когда отмечают старый Новый год в 2026 году в Украине: точная дата праздника
24 Канал ссылаясь на сайт "Украинские песни" подготовил текст щедривки "Щедрый вечер, добрый вечер". Выучите ее и подарите хорошее настроение другим в этот день.
"Щедрый вечер, добрый вечер": текст щедривки
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та й облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Щедривка "Щедрый вечер, добрый вечер": слушайте песню онлайн
Эта щедривка принесет только положительные эмоции и яркие впечатления хозяевам. Без этой обрядовой песни невозможно представить щедрование.