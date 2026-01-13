Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір": текст української обрядової пісні
- На Щедрий вечір прийнято бажати господарям щастя, здоров'я та добробуту.
- Однією з найвідоміших щедрівок є "Щедрий вечір, добрий вечір".
На Щедрий вечір заведено ходити від хати до хати та бажати господарям щастя, здоров'я та добробуту. Це одне із найяскравіших зимових свят, коли щирі привітання лунають звідусіль.
Однією з найвідоміших святкових пісень вважається "Щедрий вечір, добрий вечір". Ця щедрівка має простий текст та ритмічну мелодію, що робить її легкою для вивчення як для дорослих, так і для дітей.
24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував текст щедрівки "Щедрий вечір, добрий вечір". Вивчіть її та подаруйте гарний настрій іншим у цей день.
"Щедрий вечір, добрий вечір": текст щедрівки
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та й облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір": слухайте пісню онлайн
Ця щедрівка принесе лише позитивні емоції та яскраві враження господарям. Без цієї обрядової пісні неможливо уявити щедрування.