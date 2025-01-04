Що цікаво, його ще називають другим Святвечором або Голодною кутею. Детальніше про – розповідає 24 Канал.

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Що таке Голодна кутя

Кутя вважається найголовнішою стравою, яку готують як на Різдвяний, так і на Водохресний Святвечори. Вона символізує єднання зі світом померлих. Цю страву готують, щоб вшанувати пам'ять покійних родичів. Українці щорічно ставлять на стіл Щедру кутю, на Щедрий вечір, та Багату кутю, на Різдвяний Святвечір. Втім, приготування Голодної страви відрізняється від попередніх.

Річ у тім, що у Водохресний Святвечір триває суворий одноденний піст, тому вечеря має бути скромною. Звідси й утворилася назва куті – Голодна. Господині готують найпростішу страву з вареної пшениці та меду, але не додають туди масла, горіхи та сухофрукти. Крім цього, Голодною кутею називають усю святкову вечерю. Вона складається з непарної кількості пісних страв. До того ж сідати за стіл дозволяється лише після появи першої зорі на небі.

У давнину існувала цікава традиція, яка називається "вигнання куті". В один момент діти вибігали на вулицю, брали палиці й промовляли: "Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух". Так, маленькі українці прощалися з зимою та кликали весну.

Голодна кутя 2025 / Фото Pinterest

Коли святкують Голодну кутю за старим стилем

У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

Так, у 2025 році Голодну кутю святкуватимуть 5 січня, за новим церковним календарем, напередодні Водохреща. Втім, деякі віряни дотримуються старого стилю, тому відзначатимуть цей день 18 січня.