Напередодні Водохреща українці щорічно відзначають другий Святвечір. Його також називають Голодною кутею. Чи обов'язково готувати 12 страв на Водохресний Святвечір – розповідає 24 Канал.

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Чи обов'язково готувати на другий Святий вечір 12 страв

Згідно з новим церковним календарем, у 2025 році другий Святвечір святкуватимуть 5 січня, напередодні Водохреща. Однак віряни, які дотримуються старого стилю, відзначатимуть цей день 18 січня.

У Водохресний Святвечір люди зазвичай дотримуються суворого посту. Так, вірянам заборонено вживати продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, яйця та молоко. Піст триває день і завершується тоді, коли на небі з'являється перша зоря.

На святковому столі можуть стояти лише пісні страви. На другий Святвечір зазвичай готують менше, ніж на перший. Що цікаво, не обов'язково ставити на стіл 12 страв, загалом їх має бути 7. Втім, деякі українці готують і більше, але найголовніше, щоб число було непарним. Серед страв, які мають стояти на столі, повинні бути кутя, вареники, голубці, борщ, каша, риба та узвар.

Кутя на Водохресний Святвечір / Фото Pinterest

Традиції Водохресного Святвечора

У цей день люди відвідують Божу службу в церкві та моляться Господу. Після цього займаються приготування святкових страв та проводять час з родиною.

Що цікаво, у давнину існував цікавий обряд, який називається "вигнання куті". Наприкінці вечері діти вибігають на вулицю, беруть палиці й промовляють: "Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух". Так, маленькі українці прощалися з зимою та закликали весну.

Крім цього, ввечері люди в деяких регіонах України спалюють Дідуха – різдвяний атрибут з колосків. Він вважається символом українського Різдва. У давнину вірили, що саме ця прикраса приносить родинну злагоду у дім. Водночас обряд спалення Дідуха символізує завершення зимового циклу та підготовку до нового.