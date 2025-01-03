У давнину люди вірили, що рукоділля може принести негаразди для всієї родини, якщо ним займатися від Різдва до Водохреща. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на відео священника Православної церкви України Олексія Філюка.

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Чи можна шити й в'язати від Різдва до Водохреща

Предки вважали, що рукоділля у період від Різдва до Водохреща може порушити зв'язок із вищими силами та навіть скоротити тривалість життя. Однак для багатьох людей в'язання чи вишивання – не робота, а творчість і відпочинок. За словами священника Православної церкви України, рукоділлям можна займатися в цей час. Особливо, якщо виготовлений одяг подарують найріднішим або військовим, які перебувають на фронті. Олексій Філюк запевнив, що варто завжди допомагати ближньому й робити добрі справи.

Кожен день освячений Богом і захищений воїнами, яким треба допомагати. Гріха у в'язанні чи вишиванні немає. Треба робити добро завжди,

– зауважив священник ПЦУ.

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Від Різдва до Водохреща наші пращури намагалися не вирушати в далекі подорожі та переїжджати, бо існував ризик невдач на новому місці. Крім цього, у народі не стригли волосся у цей період, адже боялися скоротити собі тривалість життя. До того ж віряни не займалися риболовлею та не вирушали на полювання.

Крім цього, люди уникали хатніх справ, зокрема прибирання, прання та рукоділля. У цей період предки вірили, що не можна виносити сміття з оселі, щоб не позбутися сімейного щастя й добробуту.