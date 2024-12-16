Кожен хоч раз чув від родичів, що не варто спати навпроти дзеркала, бо під час сну душа може потрапити у потойбічний світ та залишитися там назавжди. Втім, чи можна це робити – розповідає 24 Канал з посиланням на відео священника Православної церкви України Олексія Філюка.

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Чи можна людям спати навпроти дзеркала

Наші пращури вірили, що дзеркало здатне поглинати як позитивну, так і негативну енергію, тому воно сильно впливає на людину. Водночас люстерко нібито може принести невдачі в особистому житті та кар'єрі, якщо його розмістити навпроти ліжка. За словами священника ПЦУ, вірянам не варто вірити у подібні забобони. Втім, якщо ж людина є дуже боязкою, то їй слід прибрати дзеркало в інше місце.

Якщо ви встаєте гарно й акуратно та не маєте страхів, то можете собі спокійно спати навпроти дзеркала. Якщо ви боїтеся усього та навіть своєї тіні, то тоді не спіть. Це – забобони, церква того не забороняє,

– зазначив Олексій Філюк.

Священник додав, що християни не мають грішити, натомість їм варто бути розсудливими.

Які ще існують прикмети пов'язані з дзеркалами

Наші предки намагалися обережно користуватися дзеркалами, щоб їх не розбити. Втім, все ж траплялися такі випадки, коли люстерко тріскалося. Побачивши своє відображення у той момент, людина могла накликати на себе невдачі, хвороби та горе.

Крім цього, хтось вірить, що не варто дивитися в дзеркало ввечері, бо саме в цей час панує нечиста сила, яка могла б забрати душу людини з собою.

Водночас у народі вважали, що не можна плакати перед люстерком, бо воно поєднує минуле, теперішнє та майбутнє. І якщо людина не зможе стримати емоцій перед дзеркалом, то в майбутньому зазнає страждань.