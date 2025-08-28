Лето постепенно подходит к концу, а вместе с ним проходят и последние теплые дни. Скоро наступит осень: школьники вернутся за парты, деревья заиграют желтыми и багровыми красками, а на улице станет прохладнее.

Сколько дней до 1 сентября и на какой день недели оно приходится в этом году – узнайте далее в материале Lifestyle 24.

До 1 сентября осталось всего 4 дня. В этом году первый учебный день приходится на понедельник, и в Украине начнется новый учебный год. Формат обучения будет отличаться в зависимости от региона:

в прифронтовых районах уроки будут проходить дистанционно,

на временно оккупированных территориях – по индивидуальной программе через педагогический патронаж,

за рубежом – с украинским компонентом и упрощенной программой, а в безопасных регионах – очно.

Каждая школа самостоятельно решает, какой формат обучения вводить.



Эти несколько дней до начала осени еще можно использовать, чтобы подготовиться к школе или университету: обновить гардероб, приобрести необходимые канцтовары и организовать рабочее пространство. В то же время стоит все же также насладиться последними летними моментами, чтобы встретить новый сезон с энергией и хорошим настроением.

Для тех, кто давно не ходит в школу, это идеальное время провести лето максимально приятно: отдохнуть на природе, прогуляться с друзьями, насладиться вечерами на свежем воздухе или просто сделать то, что вам нравится под теплым солнцем. Воспользуйтесь возможностью провести эти дни с максимальным наслаждением.