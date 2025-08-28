Літо поступово добігає кінця, а разом із ним минають і останні теплі дні. Незабаром настане осінь: школярі повернуться за парти, дерева заграють жовтими та багряними барвами, а на вулиці стане прохолодніше.

Скільки днів до 1 вересня і на який день тижня воно припадає цьогоріч – дізнайтесь далі в матеріалі Lifestyle 24.

До 1 вересня залишилося всього 4 дні. Цього року перший навчальний день припадає на понеділок, і в Україні розпочнеться новий навчальний рік. Формат навчання буде різнитися залежно від регіону:

у прифронтових районах уроки відбуватимуться дистанційно,

на тимчасово окупованих територіях – за індивідуальною програмою через педагогічний патронаж,

за кордоном – з українським компонентом та спрощеною програмою, а у безпечних регіонах – очно.

Кожна школа самостійно вирішує, який формат навчання запроваджувати.



Осіннє фото / Canva

Ці кілька днів до початку осені ще можна використати, щоб підготуватися до школи чи університету: оновити гардероб, придбати необхідні канцтовари та організувати робочий простір. Водночас варто все ж також насолодитися останніми літніми моментами, щоб зустріти новий сезон з енергією та гарним настроєм.

Для тих, хто давно не ходить до школи, це ідеальний час провести літо максимально приємно: відпочити на природі, прогулятися з друзями, насолодитися вечорами на свіжому повітрі або просто зробити те, що вам подобається під теплим сонцем. Скористайтеся можливістю провести ці дні з максимальною насолодою.