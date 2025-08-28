Телець і Риби, найближчим часом зірки допоможуть вам поставити крапку у складних питаннях і з новими силами зустріти осінь, пише LifeStyle 24.

Телець

Тельці нарешті впораються з побутовими й робочими клопотами, які довго висіли над ними тягарем. Завдяки уважності та здатності все контролювати вони знайдуть спосіб навести лад у справах і повернути у життя спокій.

Гороскоп для Тельців

Риби

Цей знак зодіаку вже найближчими днями зможе розв'язати внутрішні конфлікти й відпустити старі образи. До кінця літа вдасться знайти відповіді на питання, які довго мучили їх, а це, своєю чергою, дасть значне полегшення. Крім того, з'явиться можливість рухатись далі без зайвого тягаря минулого.

Гороскоп для Риб

Однак будуть і ті, для кого кінець літа обернеться на оберемок поганих новин.