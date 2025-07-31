Наши предки верили, что смерть – это начало долгого и сложного путешествия души в вечность. Именно поэтому во многих украинских регионах до сих пор сохраняется древний обычай класть в гроб к покойнику деньги.

Сколько именно монет надо положить умершему в гроб и зачем – рассказывает LifeStyle24.

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Сколько монет кладут покойнику в гроб?

По одному из самых распространенных поверий, после смерти душа человека в течение 40 дней вынуждена блуждать по миру, посещая все места, где когда-то согрешила. Чтобы облегчить этот мучительный путь, родные кладут в гроб умершему 40 монет – по одной на каждый день путешествия, как своеобразный "откуп".

В то же время считается, что в потустороннем мире существует сорок дверей, которые можно открыть только с помощью копеек. Поэтому некоторые люди кладут именно такое количество монет в гроб, чтобы помочь душе пройти сквозь все испытания на пути к Царству Небесному.

Сколько монет кладут в гроб к покойнику / Фото Freepik

Кроме этого, есть еще одна жуткая примета, по которой без денег покойнику не дают места в другом мире. Дело в том, что монеты считаются платой за переправу через огненную реку или вход в Царство Небесное. Без копеек – душа будет блуждать и никогда не найдет покой.

Однако Православная Церковь Украины не признает никакой потребности в материальных "откупах" в загробной жизни. Священники подчеркивают, что душу не спасает ни количество монет, ни ритуалы, а только – искренняя молитва и любовь близких.

Что запрещено класть в гроб к умершему?

Не рекомендуется класть в гроб острые или металлические предметы, в частности ножи, ножницы и иглы. Согласно народным поверьям, они могут навлечь несчастье на семью.

Также не стоит класть в гроб зеркала или вещи с отражением. В древности эти предметы считались воротами, через которые душа могла не найти покоя. Поэтому во многих регионах Украины до сих пор завешивают зеркала в доме, где кто-то умер, чтобы не навредить покойнику.