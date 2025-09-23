Как красиво назвать дочку в 2025 году: 5 современных имен для девочек
Современные родители все чаще стремятся выбрать для своего будущего ребенка благозвучное и особое имя, которое будет иметь интересное значение. Так, кто-то ищет вдохновения в древних украинских вариантах, которые снова возвращаются в моду. А некоторые отдают предпочтение популярным именам, которые распространены во всем мире.
Современные имена для девочек 2025: как красиво назвать дочь?
Ева
Это имя пришло к нам из древнееврейского языка и трактуется как "та, что дарит жизнь". Такие девушки могут легко стать лидерами и возглавить большую команду людей. Харизма и шарм обладательниц этого имени поражает многих. Именно поэтому Евы всегда находятся в центре внимания людей.
Маргарита
Имя Маргарита имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "жемчужина". В современном мире так называют энергичных и сообразительных женщин, которые готовы подать руку помощи родным и знакомым. Благодаря своей заботливости такие женщины производят хорошее впечатление на людей. Маргариты – прямолинейные и настойчивые, поэтому легко достигают собственной цели.
Анна
Это имя происходит от древнееврейского варианта – "Ханна", которое означает "милосердная". У Библии оно неоднократно упоминается, потому что так звали мать Пресвятой Богородицы и бабушку Иисуса Христа. В современном мире обладательницы этого имени – трудолюбивые, старательные и настойчивые, благодаря чему умело выполняют любую работу. Анны отличаются креативностью и оптимизмом, они легко могут приспособиться к изменениям.
Соломия
Такое имя имеет еврейское происхождение и переводится как "мир" или "покой". Обычно представительницы этого имени являются активными и рассудительными женщинами, которые тщательно продумывают свои планы и решения. Соломиям важно быть не в центре компании, а стать ее сердцем.
Варвара
Это имя пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "варварка". В древности так называли сильных, мудрых и независимых женщин. Обладательницы этого имени умеют постоять за себя и свои убеждения. Впрочем, Варвары иногда могут казаться слишком замкнутыми в себе и не очень дружественными.
Счастливые имена для девочки 2025 года
- Имя Фаина пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "блестящая" или "та, кто сияет". Обладательницы этого имени часто притягивают внимание своей харизмой. Фаины любят творчество, поэтому имеют много хобби.
- Кстати, существует еще одно имя, которое может принести счастье своим обладательницам – Фелиция. Оно имеет латинское происхождение и означает "счастливая". Обычно так называют жизнерадостных и оптимистичных девушек, которые умеют находить позитив в любых ситуациях. Фелиции – щедрые женщины, которые доброжелательно относятся к другим и всегда готовы предложить им свою помощь.