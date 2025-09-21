LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут собрал подборку уникальных украинских имен, которыми можно назвать девочку. Этот материал пригодится для родителей, которые ждут появления дочери.

Необычные имена для девочки: как назвать дочь в 2025 году?

Ясная

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "ясная" или "светлая". Наши предки так часто называли умных женщин, которые делились своими знаниями с единомышленниками. Представительницы этого имени нередко дают ценные советы.

Зореслава

Имя Зореслава трактуется как "та, что славит звезды". Обычно так называют девушек, которые любят романтику и всегда замечают красоту вокруг себя. Зореславы – мечтательные женщины, которые часто удивляют других своим воображением и находят вдохновение даже в мелочах.

Мирослава

Имя Мирослава имеет славянские корни и трактуется как "та, что приносит мир и славу". В древности так часто называли мудрых женщин, которые могли легко справиться с любой работой. Мирославы не любят конфликтовать, поэтому избегают споров всеми возможными путями. Обладательницы этого имени постоянно поражают других своей красотой.

Ладомира

Это имя имеет славянские корни и означает "та, что несет гармонию и мир". Его представительницы хотят, чтобы во всех сферах их жизни царила гармония. Ладомиры умеют создавать уютную атмосферу в любом месте, куда приходят. Такие женщины любят контролировать свою жизнь, поэтому могут легко заниматься организационными вопросами в команде.

Веселина

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "веселая" или "жизнерадостная". В древности так часто называли искренних и всегда улыбающихся девушек. Веселины – жизнерадостные женщины, которые могут поднять настроение даже в самый пасмурный день.

Необычное имя для девочки / Фото Freepik

Как интересно назвать девочку в 2025 году?