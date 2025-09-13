Такие имена отличаются хорошим звучанием и древним происхождением. Многие из них пришли к нам из греческого, латинского или немецкого языков, а некоторые имеют славянские корни. В то же время имена на букву "А" нередко символизируют начало чего-то нового, ведь эта буква открывает азбуку. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

Подборка мужских имен, которые начинаются на "А"

Аарон – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "светлый".

– имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "светлый". Августин – имя латинского происхождения, которое означает "величественный".

– имя латинского происхождения, которое означает "величественный". Адам – имеет древнееврейские корни и переводится как "человек" или "созданный из красной глины".

– имеет древнееврейские корни и переводится как "человек" или "созданный из красной глины". Адриан – пришло к нам из латинского языка и трактуется как "житель Адрии".

– пришло к нам из латинского языка и трактуется как "житель Адрии". Андрей – древнегреческое имя, которое означает "мужественный".

– древнегреческое имя, которое означает "мужественный". Антон – по одной из версий, это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "тот, кто идет в бой".

– по одной из версий, это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "тот, кто идет в бой". Анатолий – имя греческого происхождения, которое означает "восточный" или "восход солнца".

– имя греческого происхождения, которое означает "восточный" или "восход солнца". Арсений – имеет греческие корни и трактуется как "мужественный".

– имеет греческие корни и трактуется как "мужественный". Артем – также пришло к нам из Древней Греции и переводится как "невредимый".

– также пришло к нам из Древней Греции и переводится как "невредимый". Альберт – имеет немецкое происхождение и означает "благородный блеск".

Подборка женских имен, которые начинаются на "А"

Аделина – имеет древнегерманские корни и означает "благородная".

– имеет древнегерманские корни и означает "благородная". Адриана – имеет латинское происхождение и трактуется как "та, кто родом из Адрии".

– имеет латинское происхождение и трактуется как "та, кто родом из Адрии". Агата – имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "добрая".

– имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "добрая". Алина – согласно одной из версий, имеет латинские корни и означает "другая" или "чужая".

– согласно одной из версий, имеет латинские корни и означает "другая" или "чужая". Алла – имеет древнегреческие корни и трактуется как "другая".

– имеет древнегреческие корни и трактуется как "другая". Анастасия – греческое имя, которое переводится как "воскрешение".

– греческое имя, которое переводится как "воскрешение". Ангелина – пришло к нам из Древней Греции и означает "ангел" или "посланница".

– пришло к нам из Древней Греции и означает "ангел" или "посланница". Анна – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "благодать" или "милость".

– имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "благодать" или "милость". Антонина – по одной из версий, имеет древнегреческие корни и трактуется как "та, кто идет в бой".

– по одной из версий, имеет древнегреческие корни и трактуется как "та, кто идет в бой". Алиса – имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная".

