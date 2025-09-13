Такие имена отличаются хорошим звучанием и древним происхождением. Многие из них пришли к нам из греческого, латинского или немецкого языков, а некоторые имеют славянские корни. В то же время имена на букву "А" нередко символизируют начало чего-то нового, ведь эта буква открывает азбуку. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.
Подборка мужских имен, которые начинаются на "А"
- Аарон – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "светлый".
- Августин – имя латинского происхождения, которое означает "величественный".
- Адам – имеет древнееврейские корни и переводится как "человек" или "созданный из красной глины".
- Адриан – пришло к нам из латинского языка и трактуется как "житель Адрии".
- Андрей – древнегреческое имя, которое означает "мужественный".
- Антон – по одной из версий, это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "тот, кто идет в бой".
- Анатолий – имя греческого происхождения, которое означает "восточный" или "восход солнца".
- Арсений – имеет греческие корни и трактуется как "мужественный".
- Артем – также пришло к нам из Древней Греции и переводится как "невредимый".
- Альберт – имеет немецкое происхождение и означает "благородный блеск".
Подборка женских имен, которые начинаются на "А"
- Аделина – имеет древнегерманские корни и означает "благородная".
- Адриана – имеет латинское происхождение и трактуется как "та, кто родом из Адрии".
- Агата – имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "добрая".
- Алина – согласно одной из версий, имеет латинские корни и означает "другая" или "чужая".
- Алла – имеет древнегреческие корни и трактуется как "другая".
- Анастасия – греческое имя, которое переводится как "воскрешение".
- Ангелина – пришло к нам из Древней Греции и означает "ангел" или "посланница".
- Анна – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "благодать" или "милость".
- Антонина – по одной из версий, имеет древнегреческие корни и трактуется как "та, кто идет в бой".
- Алиса – имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная".
Какие редкие имена начинаются на букву "Й"?
- Имена, которые начинаются на букву "Й", в украинской культуре встречаются нечасто.
- В Украине они появились преимущественно из библейских текстов после крещения Руси. Именно поэтому им удалось сохранить связь с христианской культурой до наших дней.
- Среди имен, которые начинаются на букву "Й": Йосиф, Йордан, Йона, Йонатон, Йосафат, Йорданна.