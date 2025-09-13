Такі імена відзначаються гарним звучанням та давнім походженням. Багато з них прийшли до нас із грецької, латинської чи німецької мов, а деякі мають слов'янське коріння. Водночас імена на букву "А" нерідко символізують початок чогось нового, адже ця літера відкриває абетку. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

Добірка чоловічих імен, які починаються на "А"

  • Аарон – має давньоєврейське походження та трактується як "світлий".
  • Августин – ім'я латинського походження, яке означає "величний".
  • Адам – має давньоєврейське коріння та перекладається як "людина" або "створений з червоної глини".
  • Адріан – прийшло до нас з латинської мови та трактується як "житель Адрії".
  • Андрій – давньогрецьке ім'я, яке означає "мужній".
  • Антон – за однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "той, хто йде в бій".
  • Анатолій – ім'я грецького походження, яке означає "східний" або "схід сонця".
  • Арсеній – має грецьке коріння та трактується як "мужній".
  • Артем – також прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "неушкоджений".
  • Альберт – має німецьке походження та означає "благородний блиск".

Добірка жіночих імен, які починаються на "А"

  • Аделіна – має давньогерманське коріння та означає "шляхетна".
  • Адріана – має латинське походження та трактується як "та, хто родом з Адрії".
  • Агата – ім'я давньогрецького походження, яке перекладається як "добра".
  • Аліна – згідно з однією з версій, має латинське коріння та означає "інша" або "чужа".
  • Алла – має давньогрецьке коріння та трактується як "інша".
  • Анастасія – грецьке ім'я, яке перекладається як "воскресіння".
  • Ангеліна – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "ангел" або "посланниця".
  • Анна – має давньоєврейське походження та трактується як "благодать" або "милість".
  • Антоніна – за однією з версій, має давньогрецьке коріння та трактується як "та, хто йде в бій".
  • Аліса – має давньогерманське походження та означає "благородна" або "шляхетна".

Які рідкісні імена починаються на букву "Й"?

  • Імена, які починаються на літеру "Й", в українській культурі зустрічаються нечасто.
  • В Україні вони з'явилися переважно з біблійних текстів після хрещення Русі. Саме тому їм вдалося зберегти зв'язок із християнською культурою до наших часів.
  • Серед імен, які починаються на букву "Й": Йосип, Йордан, Йона, Йонатон, Йосафат, Йорданна.