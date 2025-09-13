Такі імена відзначаються гарним звучанням та давнім походженням. Багато з них прийшли до нас із грецької, латинської чи німецької мов, а деякі мають слов'янське коріння. Водночас імена на букву "А" нерідко символізують початок чогось нового, адже ця літера відкриває абетку. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.
Добірка чоловічих імен, які починаються на "А"
- Аарон – має давньоєврейське походження та трактується як "світлий".
- Августин – ім'я латинського походження, яке означає "величний".
- Адам – має давньоєврейське коріння та перекладається як "людина" або "створений з червоної глини".
- Адріан – прийшло до нас з латинської мови та трактується як "житель Адрії".
- Андрій – давньогрецьке ім'я, яке означає "мужній".
- Антон – за однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "той, хто йде в бій".
- Анатолій – ім'я грецького походження, яке означає "східний" або "схід сонця".
- Арсеній – має грецьке коріння та трактується як "мужній".
- Артем – також прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "неушкоджений".
- Альберт – має німецьке походження та означає "благородний блиск".
Добірка жіночих імен, які починаються на "А"
- Аделіна – має давньогерманське коріння та означає "шляхетна".
- Адріана – має латинське походження та трактується як "та, хто родом з Адрії".
- Агата – ім'я давньогрецького походження, яке перекладається як "добра".
- Аліна – згідно з однією з версій, має латинське коріння та означає "інша" або "чужа".
- Алла – має давньогрецьке коріння та трактується як "інша".
- Анастасія – грецьке ім'я, яке перекладається як "воскресіння".
- Ангеліна – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "ангел" або "посланниця".
- Анна – має давньоєврейське походження та трактується як "благодать" або "милість".
- Антоніна – за однією з версій, має давньогрецьке коріння та трактується як "та, хто йде в бій".
- Аліса – має давньогерманське походження та означає "благородна" або "шляхетна".
Які рідкісні імена починаються на букву "Й"?
- Імена, які починаються на літеру "Й", в українській культурі зустрічаються нечасто.
- В Україні вони з'явилися переважно з біблійних текстів після хрещення Русі. Саме тому їм вдалося зберегти зв'язок із християнською культурою до наших часів.
- Серед імен, які починаються на букву "Й": Йосип, Йордан, Йона, Йонатон, Йосафат, Йорданна.