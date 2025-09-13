Такі імена відзначаються гарним звучанням та давнім походженням. Багато з них прийшли до нас із грецької, латинської чи німецької мов, а деякі мають слов'янське коріння. Водночас імена на букву "А" нерідко символізують початок чогось нового, адже ця літера відкриває абетку. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

Добірка чоловічих імен, які починаються на "А"

Аарон – має давньоєврейське походження та трактується як "світлий".

– має давньоєврейське походження та трактується як "світлий". Августин – ім'я латинського походження, яке означає "величний".

– ім'я латинського походження, яке означає "величний". Адам – має давньоєврейське коріння та перекладається як "людина" або "створений з червоної глини".

– має давньоєврейське коріння та перекладається як "людина" або "створений з червоної глини". Адріан – прийшло до нас з латинської мови та трактується як "житель Адрії".

– прийшло до нас з латинської мови та трактується як "житель Адрії". Андрій – давньогрецьке ім'я, яке означає "мужній".

– давньогрецьке ім'я, яке означає "мужній". Антон – за однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "той, хто йде в бій".

– за однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "той, хто йде в бій". Анатолій – ім'я грецького походження, яке означає "східний" або "схід сонця".

– ім'я грецького походження, яке означає "східний" або "схід сонця". Арсеній – має грецьке коріння та трактується як "мужній".

– має грецьке коріння та трактується як "мужній". Артем – також прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "неушкоджений".

– також прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "неушкоджений". Альберт – має німецьке походження та означає "благородний блиск".

Добірка жіночих імен, які починаються на "А"

Аделіна – має давньогерманське коріння та означає "шляхетна".

– має давньогерманське коріння та означає "шляхетна". Адріана – має латинське походження та трактується як "та, хто родом з Адрії".

– має латинське походження та трактується як "та, хто родом з Адрії". Агата – ім'я давньогрецького походження, яке перекладається як "добра".

– ім'я давньогрецького походження, яке перекладається як "добра". Аліна – згідно з однією з версій, має латинське коріння та означає "інша" або "чужа".

– згідно з однією з версій, має латинське коріння та означає "інша" або "чужа". Алла – має давньогрецьке коріння та трактується як "інша".

– має давньогрецьке коріння та трактується як "інша". Анастасія – грецьке ім'я, яке перекладається як "воскресіння".

– грецьке ім'я, яке перекладається як "воскресіння". Ангеліна – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "ангел" або "посланниця".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "ангел" або "посланниця". Анна – має давньоєврейське походження та трактується як "благодать" або "милість".

– має давньоєврейське походження та трактується як "благодать" або "милість". Антоніна – за однією з версій, має давньогрецьке коріння та трактується як "та, хто йде в бій".

– за однією з версій, має давньогрецьке коріння та трактується як "та, хто йде в бій". Аліса – має давньогерманське походження та означає "благородна" або "шляхетна".

