LifeStyle24 подготовил подборку женских имен, которые не заканчиваются на "а" и "я". Об этом подробнее – читайте далее в нашем материале.
Какие женские имена не заканчиваются на "а" и "я"?
Мишель
Имя Мишель имеет французское и древнееврейское происхождение и трактуется как "божественная". В древности так нередко называли спокойных и мечтательных девушек, которые любили романтику. Обладательницы этого имени легко находят общий язык с другими, поэтому имеют большой круг общения.
Нино
Согласно одной из версий, это имя имеет грузинское происхождение и означает "царица". Представительницы этого имени – умные и старательные женщины, которые всегда хорошо выполняют свою работу. Они очень серьезно относятся к жизни, поэтому стремятся, чтобы все вокруг них было идеальным.
Натали
Это имя пришло к нам из латинского языка и трактуется как "благословенная" или "родная". Более того, существует версия, что оно может означать "Рождество", поскольку возникло от словосочетания Natalis Domini. Такие женщины имеют хорошо развитую интуицию, которая помогает им в достижении целей.
Николь
Имя Николь имеет древнегреческие и французские корни и означает "победительница народов". В то же время существует версия, что оно имеет также английские корни. Представительницы этого имени отличаются изысканностью и утонченностью, поэтому легко могут очаровать любого.
Имена для девочек 2025 / Фото Freepik
Какие еще редкие имена не заканчиваются на "а" и "я"?
- Имя Мариам происходит из древнееврейского языка и означает "госпожа". В то же время оно имеет греческие корни и переводится как "горькая". Мариам упоминается в Коране как мать пророка Исы. В современном мире обладательницы такого имени прямолинейные и настойчивые, поэтому всегда готовы прийти на помощь.
- По одной из версий, имя Вив'ен имеет латинские корни и трактуется как "живая". В древности так обычно называли авторитетных женщин, которые знали как легко достичь своей цели. Обладательницы этого имени отмечаются целеустремленностью и мудростью. Такие девушки умеют управлять большой командой и создавать успешные проекты.
- Редкое имя Жаклин имеет французское происхождение и переводится как "та, кто обгоняет или преследует". Представительницы этого имени – хрупкие и добрые девушки, которые излучают позитив. Такие женщины всегда имеют опрятный вид, благодаря чему могут легко заполонить сердца людей.