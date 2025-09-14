Так, в моду стремительно возвращаются аутентичные украинские имена, которые были популярны несколько веков назад. LifeStyle24 со ссылкой на проект "СловОпис" Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко рассказывает о том, как интересно назвать девочку. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ждут появления дочери.

Как интересно назвать девочку?: подборка необычных женских имен

Домна

Это имя имеет латинское происхождение и трактуется как "госпожа" или "хозяйка". Его представительницы отличаются силой духа и чувством собственного достоинства. Домны обычно имеют организаторские способности и умеют брать на себя ответственность. Такие девушки часто становятся авторитетными фигурами в своем кругу.

Мавра

По одной из версий, имя Мавра имеет греческое и религиозное происхождение, поэтому означает "темная" или "жительница Мавритании". Обладательницы этого имени обычно являются спокойными и уравновешенными, но одновременно таинственными. Они имеют глубокую интуицию и склонность к размышлениям. Такие девушки часто поражают окружающих своей внутренней силой и необычной харизмой.

Йона

Такое имя имеет древнееврейские корни и переводится с иврита как "голубь". Йоны наделены добротой, нежностью и отзывчивостью. Также обладательницы этого имени умеют поддержать других и всегда стремятся к гармонии.

Евдокия

Вероятно, это имя является формой варианта Евдокия, который имеет древнегреческие корни и трактуется как "благоволение" или "добрая слава". Представительницы этого имени отмечаются жизнерадостностью, оптимизмом и щедростью. Что интересно, Евдохи ценят честность и верность в отношениях и часто вдохновляют других своим позитивом и открытостью.

Гафия

Имя Гафия также является формой христианского женского варианта Агафия, что пришло к нам из Древней Греции и означает "добрая" и "хорошая". Такие девушки склонны помогать другим и поддерживать близких в сложных ситуациях. Обладательницы этого имени дарят ощущение уюта и тепла всем, кто находится рядом с ними.

Интересные имена для девочки / Фото Freepik

Как красиво назвать девочку?