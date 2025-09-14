Так, у моду стрімко повертаються автентичні українські імена, які були популярні кілька століть тому. LifeStyle24 з посиланням на проєкт "СловОпис" Київського столичного університету імені Бориса Грінченка розповідає про те, як цікаво назвати дівчинку. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які чекають на появу доньки.

Як цікаво назвати дівчинку?: добірка незвичних жіночих імен

Домна

Це ім'я має латинське походження та трактується як "пані" або "господиня". Його представниці відзначаються силою духу та почуттям власної гідності. Домни зазвичай мають організаторські здібності та вміють брати на себе відповідальність. Такі дівчата часто стають авторитетними постатями у своєму колі.

Мавра

За однією з версій, ім'я Мавра має грецьке та релігійне походження, тому означає "темна" або "жителька Мавританії". Власниці цього імені зазвичай є спокійними та врівноваженими, але водночас таємничими. Вони мають глибоку інтуїцію та схильність до роздумів. Такі дівчата часто вражають оточення своєю внутрішньою силою та незвичайною харизмою.

Йона

Таке ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається з івриту як "голуб". Йони наділені добротою, ніжністю та чуйністю. Також власниці цього імені вміють підтримати інших і завжди прагнуть гармонії.

Євдоха

Ймовірно, це ім'я є формою варіанту Євдокія, який має давньогрецьке коріння та трактується як "благовоління" або "добра слава". Представниці цього імені відзначаються життєрадісністю, оптимізмом та щедрістю. Що цікаво, Євдохи цінують чесність і вірність у стосунках та часто надихають інших своїм позитивом та відкритістю.

Гафія

Ім'я Гафія є також формою християнського жіночого варіанту Агафія, що прийшло до нас із Давньої Греції та означає "добра" і "хороша". Такі дівчата схильні допомагати іншим та підтримувати близьких у складних ситуаціях. Власниці цього імені дарують відчуття затишку й тепла усім, хто перебуває поруч з ними.

Цікаві імена для дівчинки / Фото Freepik

Як красиво назвати дівчинку?