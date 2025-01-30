Когда будем отмечать Сретение в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Сретение Господне – важный религиозный праздник для украинцев. Верующие уже совсем скоро будут вспоминать, как Дева Мария принесла Иисуса Христа в Иерусалимский храм.

Это событие произошло на 40-й день после рождения Сына Божьего. Когда состоится Сретение в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

Интересно Когда будем праздновать Пасху в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Когда будет Сретение в 2025 году

До 1 сентября 2023 года украинцы праздновали Сретение 15 февраля. Однако Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Так, они сместились на 13 дней назад. Это касается и Сретения, которое теперь отмечают ежегодно 2 февраля. Впрочем, некоторые украинцы придерживаются старого стиля, поэтому будут праздновать на 13 дней позже.

Сретение относится к крупнейшим церковным праздникам, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа. В этот день верующие чествуют встречу Сына Божьего с народом. На 40-й день после рождения Спасителя, Дева Мария принесла малыша в Иерусалимский храм. Там Ее встретил старый святой, по имени Симеон. Он символизировал людей, которые ожидали появления Христа на свет.

Сретение 2025 / Фото с ютуба

Традиции Сретения 2025

Обычно в этот день верующие идут в церковь, чтобы послушать праздничную литургию. Священники читают молитву и зажигают свечи, которые затем окропляют водой и раздают христианам. Этот обряд называется "Чин благословения свечей". Впоследствии верующие начинают молиться и просить у Господа семейного благополучия и здоровья.

Что интересно, наши предки верили, что на Сретение зима встречается с весной. После этого праздника суровые морозы отступают, поэтому люди начинают готовиться к теплому времени года