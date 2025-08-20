Наши предки верили, что имя несет в себе особую силу и может стать настоящим оберегом для ребенка. В каждом имени закодирована духовная энергия, которая способна повлиять на судьбу и характер человека.

Некоторые из имен имеют славянские корни, тогда как другие пришли к нам вместе с другими культурами. LifeStyle24 подготовил подборку древних мужских имен, которые будут оберегать своих владельцев от нечистой силы и защитят от зла.

Какие древние мужские имена станут настоящим оберегом?

Пересвет

Это древнее славянское имя, что означает "тот, кто несет свет". Оно ассоциируется с отвагой и духовной силой. Люди с этим именем обычно имеют сильный характер и стремятся отстаивать справедливость.

Светозар

Такое имя имеет также славянское происхождение и образовано от слов "свет" и "зари". Именно поэтому оно трактуется как "озаренный светом" или "тот, кто дарит свет". В древности такое имя могло отгонять тьму и охранять человека от злых сил. Владельцы имени Светозар отмечаются оптимизмом, открытостью, любовью к гармонии и красоте, а также способностью вдохновлять других.

Глеб

Это имя скандинавского происхождения, которое переводится как "потомок Бога". На Русь оно пришло вместе с варягами и стало христианским благодаря святому князю Глебу, одному из первых мучеников Киевской Руси. Глебы – спокойные и надежные мужчины, которые имеют уравновешенный характер.

Александр

Имя Александр имеет греческие корни и означает "защитник людей". В Украину оно пришло вместе с христианством и быстро распространилось среди князей и простых людей. Владельцы имени Александр обычно имеют лидерские качества, умеют поддерживать и оберегать других и часто демонстрируют мужество в важных ситуациях.

Древние имена для мальчиков / Фото Freepik

Какие древние женские имена оберегают своих обладательниц?

Многие старинные женские варианты содержат корни со словами "слава", "мила", "совет", "добро", что свидетельствует о славянском происхождении. Такие имена часто давали девочкам в честь определенных событий. В то же время, некоторые варианты могли защитить женщину от злых духов. Среди древнеукраинских женских имен, оберегающих своих владелиц: