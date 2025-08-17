Есть немало традиционных имен, которые привыкли считать украинскими, однако это ошибочно. Они имеют абсолютно иностранное происхождение.

В материале LifeStyle 24 мы собрали для вас несколько таких мужских и женских имен. Кстати, ранее мы также рассказывали о 4 украинских фамилиях с особой историей – по ссылке.

Какие имена ошибочно считаются украинскими?

Роман

Хотя в Украине уже много лет называют мужчин Романами, однако это имя имеет латинское происхождение. Некоторые говорят также о греческой трактовке имени, и оно прикладывается как "сильный" или "крепкий", однако в первоначальном виде оно означает "римлянин" или "тот, что из Рима". Соответственно, это имя имеет латинское происхождение.

Ольга

Имя Ольга имеет скандинавское происхождение, происходит от имени "Хельга" и означает "святая", "священная" или "светлая". Известно, что оно также связано с мужским именем Олег. Однако ни одно, ни другое имя не является украинским – оба имеют скандинавские корни.

Кристина

Имя Кристина также является одним из тех, которым уже много лет называют девочек в Украине. Однако оно не является украинским и происходит из греческого языка. В частности, означает "христианка" или "преданная Христу". Многие ошибочно считают его украинским, поскольку в Украине существует народная форма обращения – Христя. В то же время имя имеет иностранное происхождение.

Иван

Пожалуй, нет ни одного украинского литературного произведения, где бы не упоминалось имя Иван. Многие ошибочно считают его украинским, тогда как на самом деле имя Иван имеет еврейское происхождение.

Соломия

Имя Соломия также часто считают украинским. Впрочем, оно имеет древнееврейское происхождение и происходит от слов "шалом" (мир) и "мия" (Бог), что означает "мир Божий".