Є чимало традиційних імен, які звикли вважати українськими, однак це помилково. Вони мають абсолютно іноземне походження.

У матеріалі LifeStyle 24 ми зібрали для вас декілька таких чоловічих та жіночих імен. До речі, раніше ми також розповідали про 4 українські прізвища з особливою історією – за посиланням.

Які імена помилково вважаються українськими?

Роман

Хоча в Україні вже багато років називають чоловіків Романами, однак це ім'я має латинське походження. Дехто каже також про грецьке трактування імені, і воно прикладається як "сильний" або "міцний", однак у первісному вигляді воно означає "римлянин" або "той, що з Риму". Відповідно, це ім'я має латинське походження.

Ольга

Ім'я Ольга має скандинавське походження, походить від імені "Хельга" та означає "свята", "священна" або "світла". Відомо, що воно також пов’язане з чоловічим ім’ям Олег. Проте ні одне, ні інше ім'я не є українським – обидва мають скандинавське коріння.

Христина

Ім'я Христина також є одним із тих, яким вже багато років називають дівчаток в Україні. Проте воно не є українським і походить з грецької мови. Зокрема, означає "християнка" або "віддана Христу". Багато хто помилково вважає його українським, оскільки в Україні існує народна форма звертання – Христя. Водночас ім'я має іноземне походження.

Іван

Мабуть, немає жодного українського літературного твору, де б не згадувалося ім'я Іван. Багато хто помилково вважає його українським, тоді як насправді ім'я Іван має єврейське походження.

Соломія

Ім’я Соломія також часто вважають українським. Утім воно має давньоєврейське походження і походить від слів "шалом" (мир) та "мія" (Бог), що означає "мир Божий".