Украинцы знают немало композиций, где женское имя становится символом любви, мечты или воспоминаний. Так, имя превращается в музыкальный образ, наделенный особым характером и соответствующим настроением.

В каких украинских песнях упоминаются женские имена?

Виктор Павлик – "Яна"

В 1997 году Виктор Павлик выпустил дебютный студийный альбом "Шикидим". Абсолютным хитом этой пластинки стал трек "Яна", написанный на стихи Александра Бригинца.

Что интересно, это имя имеет несколько версий происхождения, но по самой популярной из них – оно образовано от древнееврейского варианта Иван. Именно поэтому Яна означает "милость Божья". В древности так часто называли уверенных в себе лидеров, которые могли управлять большой командой и всегда добиваться успеха.

Виктор Павлик – "Яна": смотрите видео онлайн

Павел Зибров – "Марина"

Народный артист Украины посвятил эту песню своей любимой женщине Марине, с которой познакомился в начале 1990-х годов на одном из творческих вечеров. Уже более 30 лет Павел находится в счастливом браке, воспитывает с женой детей и продолжает писать новые композиции для нее.

Кстати, имя Марина имеет латинское происхождение и трактуется как "морская". В современном мире так называют смелых и независимых женщин, которые готовы бороться за справедливость.

Юрко Юрченко – "Анжелика"

Лидер группы "Юркеш" запремьерил эту песню в 2000-х годах. Главной героиней клипа на этот трек стала Анжелика Рудницкая – известная художница, писательница и певица.

Имя Анжелика имеет древнегреческое происхождение и означает вестник или ангел. Обычно так называют добрых девушек, которые имеют большое сердце и всегда поддержат в трудное время.

В каких еще композициях воспевают женские имена?

Многим украинцам нравятся песни, в которых звучат женские имена. Ведь обращение к конкретному имени делает текст композиции более личным и эмоциональным. Такие песни легко запоминаются, ведь имя в них сразу создает личную эмоциональную связь со слушателем. Более того, нередко эти треки становятся хитами, потому что украинцы ассоциируют их с близкими людьми или даже с собой. Среди других популярных украинских композиций, в которых воспевают женские имена: