Українці знають чимало композицій, де жіноче ім'я стає символом кохання, мрій або спогадів. Так, ім'я перетворюється на музичний образ, наділений особливим характером та відповідним настроєм.

LifeStyle24 підготував добірку популярних пісень, у яких оспівана краса жіночих імен. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Шукайте своє у списку: 5 традиційних імен, які помилково вважають українськими

У яких українських піснях згадуються жіночі імена?

Віктор Павлік – "Яна"

У 1997 році Віктор Павлік випустив дебютний студійний альбом "Шикидим". Абсолютним хітом цієї платівки став трек "Яна", написаний на вірші Олександра Бригинця.

Що цікаво, це ім'я має кілька версій походження, але за найпопулярнішою з них – воно утворене від давньоєврейського варіанту Іван. Саме тому Яна означає "милість Божа". У давнину так часто називали впевнених у собі лідерок, які могли керувати великою командою та завжди досягати успіху.

Віктор Павлік – "Яна": дивіться відео онлайн

Павло Зібров – "Марина"

Народний артист України присвятив цю пісню своїй коханій жінці Марині, з якою познайомився на початку 1990-х років на одному з творчих вечорів. Вже понад 30 років Павло перебуває у щасливому шлюбі, виховує з дружиною дітей та продовжує писати нові композиції для неї.

До речі, ім'я Марина має латинське походження та трактується як "морська". У сучасному світі так називають сміливих і незалежних жінок, які готові боротися за справедливість.

Юрко Юрченко – "Анжеліка"

Лідер гурту "Юркеш" запрем'єрив цю пісню у 2000-х роках. Головною героїнею кліпу на цей трек стала Анжеліка Рудницька – відома художниця, письменниця та співачка.

Ім'я Анжеліка має давньогрецьке походження та означає вісник або ангел. Зазвичай так називають добрих дівчат, які мають велике серце та завжди підтримають у скрутний час.

У яких ще композиціях оспівують жіночі імена?

Багатьом українцям подобаються пісні, у яких лунають жіночі імена. Адже звернення до конкретного імені робить текст композиції більш особистим та емоційним. Такі пісні легко запам'ятовуються, адже ім'я в них одразу створює особистий емоційний зв'язок зі слухачем. Ба більше, нерідко ці треки стають хітами, бо українці асоціюють їх із близькими людьми або навіть із собою. Серед інших популярних українських композицій, в яких оспівують жіночі імена: