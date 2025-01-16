Когда будем отмечать Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году: дата по новому календарю

Успение Пресвятой Богородицы – важный праздник для верующих. В этот день вспоминают завершение земной жизни Девы Марии и Ее единение с Иисусом Христом на небе.

В этом году украинцы во второй раз будут отмечать этот праздник в новую дату. Когда состоится Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

По преданию, однажды к Деве Марии пришел архангел Гавриил. Он сообщил святой, что она отойдет в вечность через 3 дня. После этого вокруг Богородицы собрались Ее ближайшие и апостолы, чтобы с Ней попрощаться. Мария хотела, чтобы Она была похоронена возле родителей и Иосифа. Но вдруг всех ослепил яркий свет, и душа Пресвятой Богородицы отправилась на небеса к Господу. Так, люди стали свидетелями завершения земной жизни Девы Марии.

В этот день верующие традиционно отправляются в храм. Христиане святят семена и колоски пшеницы и молятся Богородице. Кроме этого, уже завершается Успенский пост, поэтому украинцы накрывают праздничный стол и отмечают этот день в компании самых близких.

Успение Пресвятой Богородицы 2025 / Фото Pinterest

Когда будет Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году

1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, Успение Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году Успение Пресвятой Богородицы будут отмечать 15 августа.